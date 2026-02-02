El Consell y los afectados por deslindes y regresión hacen frente común y reclaman soluciones para la costa valenciana

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reúne con asociaciones afectadas por los deslindes de costas en la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell y las asociaciones de afectados por los deslindes y la regresión han hecho frente común para reclamar soluciones para la costa valenciana que acaben con esta problemática, que se ha visto "agravada" en los últimos años por los temporales de fuerte impacto, el último de ellos 'Harry'. Frente a esta situación, ha reivindicado la necesidad de poner en marcha la Ley de Costas autonómica, ha reclamado un "trato justo" par ala Comunitat Valenciana y ha apelado al "diálogo" con el Gobierno de España.

De este modo lo ha transmitido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a representantes de estos colectivos en una reunión celebrada este lunes en el Palau de la Generalitat, a la que también ha asistido el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

En rueda de prensa al finalizar el encuentro, el jefe del Consell ha denunciado que el "grave" problema de la regresión de la costa "no se atiende desde 2015" y que desde entonces tampoco "se hace nada por prevenir ni arreglar". Por ello, ha considerado que ha llegado el momento oportuno de exigir, entre otras cosas, que se preserve "la seguridad de todas las personas" afectadas por los deslindes y la regresión. "Es una obligación que tenemos todas las administraciones", ha remarcado.

Así, ha hecho hincapié en que el 70 por ciento de los proyectos de protección y generación de la costa no se han ejecutado desde 2015, ha cargado contra la "inacción" de la Administración, lo que ha generado "un problema" en la primera línea de la costa, y ha argumentado: "No es de justicia que, después de tantos años sin intervenir, ahora la solución sea demolerlas". Por ello, ha emplazado a "solventar los problemas", algo que a su juicio se debe hacer "preservando el medio ambiente".

Llorca ha asegurado que no defiende "una cuestión de propiedad privada", sino "una forma de vida" en la Comunitat Valenciana, y ha advertido de que no puede ser "el justiciero quien no cumple sus obligaciones", en alusión al Gobierno de España, al tiempo que ha instado a "cumplir los compromisos que se adquieren" en esta materia.

EXIGE UN TRATO "JUSTO" Y APELA AL GOBIERNO

En este contexto, ha aprovechado para volver a exigir "un trato justo" para la Comunitat Valenciana y ha reivindicado que la región ha promovido una Ley de Costas para, entre otras cosas, "solucionar un problema" que afecta a las tres provincias --Castellón, Valencia y Alicante--. Además, ha afirmado que su voluntad es que exista "diálogo" entre el Gobierno de España y la Generalitat para que esta norma se apruebe. "Nunca nos hemos negado a discutir nada con ellos, a que puedan aportar ideas", ha esgrimido.

Sin embargo, ha argumentado que lo que no puede "tolerar es que pase el tiempo y no se atienda la petición legítima aprobada en Les Corts para que esa ley vea la luz" y ha subrayado que, al amparo del Estatut d'Autonomia, la Comunitat Valenciana ha solicitado la cesión de las competencias en materia de costas, aunque ha lamentado que por parte del Ejecutivo central "no se nos contesta ni se convoca esa comisión mixta para trabajar" en esta petición.

Dicho esto, ha hecho hincapié en el "dato significativo" que, a su juicio, "pone en evidencia" al Gobierno de España: "En solo seis meses ha delegado las competencias al País Vasco, que ha pedido lo mismo que nosotros. Nos alegramos de la decisión pero exigimos, una vez más, que ese trato lo tenga también con la Comunitat Valenciana.

Asimismo, el jefe del Consell ha apelado a los medios de comunicación para que este asunto "no sea noticia de un solo día" porque es un problema que afecta "todos los días" a personas. "No solo hoy tenemos que hablar, lo tenemos que hacer hasta que de una vez por todas se solucione", ha pedido.

ES "INDIGNO" QUE RESOLUCIONES DE LES CORTS "SE METAN EN UN CAJÓN"

A preguntas de los medios sobre si confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno en cuanto a la Ley de Costas o si, por el contrario, ve el tema abocado al Tribunal Constitucional, ha insistido en pedir "que haya diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana para solucionar el problema de costas" y ha aseverado: "Nunca me verán a mí pedir nada excepcional para esta tierra que no sea justo".

En el caso de la Comunitat Valenciana, ha señalado que la intención del Consell es asumir todas las competencias en materia de costas, "como pasa en otras comunidades autónomas", y a su vez "que se respete la autonomía y que se le tenga respeto a una institución que es la más importante de la comunidad valenciana, que son las Corts Valencianes", desde donde se legisla.

En este punto, ha considerado "indigno" que aquellas resoluciones aprobadas por Les Corts "se metan en un cajón o no se entiendan por el mero hecho de estar gobernando aquí alguien que no comparte ideas con el Gobierno de España". "Tiene que haber un respeto a la institución, tiene que haber diálogo y tiene que haber entendimiento", ha remarcado, y ha garantizado que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a "escuchar mejoras" para su Ley de Costas.

Mientras, sobre los danos en el litoral que ha provocado el último temporal Harry, Pérez Llorca ha concretado que la Generalitat ha solicitado al Gobierno declarar zona catastrófica las afectadas por las consecuencias de las recientes lluvias, que han ocasionado "danos importantes", a lo que se suma la "falta de mantenimiento" del litoral, lo que "agrava aún más" estos episodios. Y ha pedido al Ejecutivo central que esta petición sea atendida "lo antes posible".

En otro orden de asuntos, cuestionado sobre el hecho de que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, según relatan informaciones publicadas, haya pedido a su Ejecutiva que los socialistas no le llamen Juanfran ni Juanfran Pérez Llorca, el jefe del Consell ha pedido a la también ministra que "no se preocupe tanto" de su nombre "y que se preocupe más de solucionar el problema de la Ley de Costas". "Menudo disgusto le ha dado a mis padres", ha bromeado. "No merece más contestación", ha añadido.

LOS AFECTADOS PIDEN ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES

Por su parte, el portavoz del colectivo SOS Mediterráneo, Manolo López, ha puesto en valor el mensaje enviado este lunes por todos los colectivos que comparten esta problemática de reclamar "respuestas necesarias y reales" y ha considerado que el hecho de que la sociedad civil y una "masa crítica" tome cada vez más protagonismo en este asunto "no es casualidad", sino reflejado de que la situación "no se está resolviendo".

"Los temporales recientes nos están dando un mensaje", ha avisado López, que ha llamado al acuerdo entre las fuerzas políticas y las instituciones "para que de verdad" se pueda solucionar esta problemática "que tanto tiempo se arrastra" de manera "sincera, real e integradora". "Es el momento", ha urgido el representante del colectivo, al tiempo que ha advertido, en caso de no hacerlo, del riesgo de que "se vea afectada nuestra identidad como pueblo y nuestro medio de vida".

Asimismo, ha puesto en valor que el "protagonismo" adquirido por las asociaciones afectadas contribuye a reclamar "que se empiece a actuar" y ha lamentado que la Ley de Costas lleve "bloqueada en Madrid dos años". "Esa respuesta no está llegando", ha criticado, a la vez que ha considerado "muy interesantes" los avances que han experimentado otras comunidades autónomas al desarrollar sus propias leyes.