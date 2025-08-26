El Consell afirma que garantiza el "normal funcionamiento" de la AVL: "Todo lo que tenía comprometido se ha cubierto"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se reúne con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el gobierno valenciano garantiza el "normal funcionamiento" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) pese a los ajustes en su presupuesto y, como ejemplo de ello, ha apuntado que "todo aquello tenía comprometido" la entidad "se ha cubierto". "Hemos atendido los gastos comprometidos por parte de la AVL", ha sostenido.

De este modo lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, al ser preguntada por el protocolo que ultima la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix (Ens Uneix), para "salvar" las actividades de la AVL ante los "recortes impuestos" por Vox al Consell. Al respecto, Camarero ha evitado "valorar el trabajo de la Diputación ni las decisiones que toma" esta institución.

Por otro lado, sobre las críticas del síndic de Vox, José Mª Llanos, al presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó (PP), al que este lunes acusó de "atacar la identidad y singularidad del pueblo valenciano" y de someterlo "al yugo del catalanismo" por "compensar" los recortes a la AVL, la vicepresidenta del Consell ha rechazado "entrar a valorar declaraciones de los portavoces". "Como no hago nunca, porque no es objeto del Consell", ha esgrimido.

En cualquier caso, ha resaltado que desde el gobierno valenciano "garantizamos el normal funcionamiento de la Acadèmia" y ha hecho hincapié en que "todo aquello que la Acadèmia tenía comprometido se ha cubierto" y que desde la Generalitat han "atendido los gastos comprometidos" por la entidad estatutaria.

"DETERMINADOS AJUSTES" EN "TODOS LOS ENTES"

Eso sí, ha admitido que en los presupuestos de la Generalitat para 2025, al estar "muy centrados en la reconstrucción" tras la dana, lo que ha supuesto "un esfuerzo presupuestario importante" por parte de la Administración autonómica, "se hicieron determinados ajustes" y "no solamente" en la AVL, "sino, evidentemente, en todos los entes del sector público y también en los organismos estatutarios".

"Por ejemplo, en el Consell Jurídic Consultiu también se tuvo que hacer ajustes, como hicimos todos los entes del sector público", ha apuntado Susana Camarero, que ha aprovechado para agradecer "el esfuerzo a todos por hacerlo".