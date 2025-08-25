Enguix (Ens Uneix): "No podemos quedarnos de brazos cruzados ante los recortes impuestos por Vox" a la AVL

Ultima un protocolo, con un mecanismo de apoyo directo, por el que la Diputació podría aportar unos 200.000 euro a la entidad en dos años

La vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha explicado este lunes que su partido, Ens Uneix, está ultimando un protocolo, que incluye un mecanismo de apoyo directo, para "salvar" las actividades de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ante los "recortes impuestos" por Vox al Consell. "No podemos quedarnos de brazos cruzados", ha afirmado Enguix.

Según ha informado Ens Uneix en un comunicado, este protocolo "de colaboración" permitirá "asegurar la continuidad" de las actividades de la entidad después del "drástico recorte" presupuestario "impuesto" por Vox al Consell, del 25 por ciento del presupuesto, que lo reduciría de 3,9 millones de euros en 2024 a 2,9 en este 2025, dejando solo 815.000 euros para acciones culturales y educativas.

"No aceptaremos que recortes de intereses partidistas pongan en riesgo nuestra identidad", ha advertido y ha precisado que el protocolo, todavía "pendiente de definición en algunos detalles técnicos", prevé que la Diputació, a través de sus áreas competentes --Cultura, Comarcalización, Institución Alfons el Magnànim e Imprenta Provincial-- ejecute "directamente" los proyectos que la AVL ahora mismo no puede asumir.

Enguix ha recalcado que "como partido responsable no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante unos recortes impuestos por Vox que atentan contra uno de los pilares de nuestra identidad: la lengua valenciana. Nuestra cultura y nuestra historia se preservan a través del valenciano, y es responsabilidad de las instituciones protegerla"", ha indicado.

En esta línea, ha defendido que esta intervención desde la Diputació "es una respuesta decidida para asegurar que la lengua, la cultura y los valores de nuestro pueblo continúan presentes en la vida de todas las generaciones".

Según Enguix, el protocolo "será posible gracias a la presencia de Ens Uneix en la Diputació de València porque somos el elemento clave que hace posible esta protección" a través de esta propuesta, con la que demuestran que la política "puede actuar como garantía del patrimonio cultural y lingüístico", asegura.

APOYO DIRECTO

Desde Ens Uneix se incide en que este protocolo "no se trata de una subvención, puesto que una institución estatutaria no puede recibirlas, sino de un mecanismo de apoyo directo que garantiza que ninguna actividad esencial relacionada con la promoción y uso del valenciano se paralice".

Esta aportación podría rondar los 200.000 euros para los años 2025 y 2026, destinada a proyectos como la reedición de cómics para público infantil y juvenil, las iniciativas de 'Escriptor de l'Any', que en 2026 homenajea al periodista Almela i Vives, y los espectáculos de música, teatro y cuenta cuentos en escuelas e institutos.

En palabras de Natàlia Enguix, con "este protocolo, Ens Uneix no solo protege la continuidad de las actividades de la AVL, sino que pone de manifiesto nuestra manera de hacer política: no toleramos que recortes motivados por intereses partidistas debiliten la lengua y la cultura valenciana".

"La intervención desde la Diputació muestra que, cuando la política actúa con responsabilidad, se pueden preservar los pilares fundamentales de nuestra identidad y garantizar que las nuevas generaciones hereden un patrimonio cultural y lingüístico firme y reconocido", remarca.

El pasado mes de abril Natàlia Enguix ya mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, donde se "constató la buena sintonía y la voluntad de reforzar la colaboración histórica entre las dos instituciones". Este encuentro sirvió para establecer las bases de coordinación que permitirán que las actividades de la AVL continuen en pleno funcionamiento "a pesar de los recortes".

Para Enguix, el protocolo "vuelve a demostrar su capacidad decisiva" de Ens Uneix en la Diputació de València "porque estamos cumpliendo lo que dijimos que haríamos cuando entramos en su gobierno: defender nuestros pueblos, la cultura, la historia y nuestra lengua alejada de intereses partidistas".