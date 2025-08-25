Vox acusa a Mompó de "atacar la identidad y singularidad del pueblo valenciano" por someterlo "al yugo del catalanismo"

Llanos llama "traidora" a la AVL y el PP muestra "total normalidad y apoyo" al valenciano y rechaza "sacar una polémica"

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José Mª Llanos, ha acusado al presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicent Mompó, de "atacar la identidad y singularidad del pueblo valenciano" por someterlo "al yugo de el catalanismo imperante ya en décadas desde la primera traición" del expresidente Eduardo Zaplana. Además, ha reprochado al dirigente provincial que "compense" económicamente a la "traidora" Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) "aquello que le hemos quitado a favor de los valencianos en los presupuestos de la Generalitat".

"Parece que donde el gobierno del PP depende de Vox se hacen las cosas bien y se protege a los ciudadanos, y donde el PP no depende de Vox se atacan directamente los intereses de los valencianos y su propia identidad", ha deslizado.

Ante esta situación, ha instado a Mompó a posicionarse "claramente" sobre "si está con los valencianos o está con el caballo de Troya que supone la AVL; si está con los valencianos o defendiendo los intereses de los separatistas catalanes, que quieren quebrar la unidad nacional y que quieren someternos a la quimera de los países catalanes". "Tiene que aclarar de una vez si defiende la lengua valenciana o defiende la unidad de la lengua y la imposición del catalán a nuestro territorio", ha señalado.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes para valorar el próximo inicio del curso político, en las que ha lamentado que "las cosas siguen igual y van a peor", situación ante la cual ha garantizado que Vox "va a ser la alternativa" ante un PP al que "parece que por una poltrona bien vale una traición".

En cualquier caso, sobre Mompó, ha afirmado que en Vox "no nos importan las personas, a las que respetamos como personas, pero no respetamos todas las opiniones, porque desde luego no creemos que el gobernar contra los valencianos simplemente para mantener un sillón sea lo que tengamos que defender". "Nos da igual que se llame Mompó o de cualquier otra manera. Si Mompó está actuando contra los valencianos, la obligación de Vox es denunciarlo", ha justificado.

Preguntado en este punto por los apoyos de su partido al PP en la Diputación de Valencia, José Mª Llanos ha subrayado que Vox no son "decisivos para la gobernabilidad" de la institución provincial. "Ens Uneix obligó a que Vox no formara parte de ese gobierno y no formamos parte de ese gobierno", ha recalcado. En este contexto, ha manifestado que en "muchas cuestiones" están de acuerdo "y en otras, como es evidente, Vox defenderá siempre al pueblo valenciano frente a quien lo ataque, como es el señor Mompó en la Diputación".

"MÁS RELACIÓN" CON MAZÓN QUE CON MOMPÓ

Sobre si tiene "más sintonía" con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que con el dirigente provincial, el síndic de Vox en Les Corts ha considerado "evidente" que el Consell "ha llegado a un acuerdo con Vox en unos presupuestos y para que Vox diera ese apoyo pues se han tenido que aceptar nuestras demandas". En cualquier caso, ha matizado: "Si en lugar de llamarse Mazón se hubiera llamado de otra manera y hubiéramos llegado a los mismos acuerdos, pues desde luego no habría nada que comentar".

A su juicio, no es "una cuestión de sintonías personales", aunque ha asegurado que, por su posición "aquí en Les Corts", él tiene "más relación" con Mazón que con Mompó. "Pero, desde luego, si Mompó estuviera trabajando para y por los valencianos recibiría el agradecimiento y el apoyo de Vox que desde luego ahora no le podemos dar" porque "no está trabajando para los valencianos", ha sostenido.

En este punto, ha acusado al presidente de la Diputación de Valencia de estar "atacando la identidad y la singularidad del pueblo valenciano, sometiéndonos al yugo del catalanismo imperante ya en décadas, desde la primera traición del señor --Eduardo-- Zaplana, cuando se sometió al chantaje del señor --Jordi-- Pujol para la investidura del señor --José Mª-- Aznar". "Es que parece que no recordamos los tiempos, no estamos diciendo nada nuevo, estamos diciendo lo que siempre hemos dicho", ha justificado.

VOX SE REIVINDICA COMO "LA ÚNICA ALTERNATIVA REAL"

Por otro lado, y de cara al curso político, ha indicado que desde su formación continuarán "denunciando lo que está mal" y presentarán propuestas: "Porque sabemos que la única alternativa real es Vox frente a las políticas que no protegen a los españoles, tanto del PP como del PSOE. Y lo hemos visto este verano, por desgracia", con los incendios forestales que han afectado a varias comunidades autónomas.

"Hemos visto que en este juego del bipartidismo se están echando las culpas unos a otros de las catástrofes, de los incendios, como ocurrió también en la dana de Valencia", ha lamentado.

En esta línea, ha censurado el "fanatismo climático" de "unos y otros", quienes están "pactándolo todo, en Europa y también en España, como por ejemplo los jueces". "Y así se está viendo con los resultados negativos frente a la independencia judicial que defendemos desde Vox, como no puede ser de otra manera", ha apuntado.

José Mª Llanos ha aludido en este punto a los "casos de corrupción" del PSOE, "que no paran", y ha asegurado: "Estamos casi en la narcodictadura de Venezuela. Estamos sometidos, subyugados, tanto por el PP, que también pacta con el Partido Comunista Chino, como por el señor --Pedro-- Sánchez del PSOE, que también nos somete al Partido Comunista Chino, a los intereses de China frente a los que tienen que ser nuestros verdaderos aliados".

Mientras, ha continuado, "seguimos teniendo una inseguridad ciudadana que produce pobreza moral, miedo en nuestras calles, apuñalamientos, violaciones de personas que han entrado de forma ilegal en nuestro país, de forma no identificada, de forma indiscriminada, y que están provocando esa inseguridad que sienten nuestras familias para salir a la calle e incluso en sus propios hogares".

"TOTAL NORMALIDAD Y APOYO" AL VALENCIANO

Por otro lado, el diputado del PP Salvador Aguilella, sobre las críticas de Vox a la AVL, ha asegurado que en el PP le dan "total normalidad y apoyo" al valenciano. "Utilizamos el valenciano continuamente y lo apoyamos (...), es el idioma que hablamos la mayoría de los valencianos, es el idioma que tienen el derecho de utilizar y el respaldo del PP al valenciano y a toda la cultura valenciana está asegurado y no más al catalán".

Cuestionado por si tiene "la sensación de que los valencianos están siendo sometidos al yugo del catalanismo imperante", tal y como ha asegurado el síndic de Vox, el parlamentario 'popular' ha cuestionado que en los "últimos tiempos" con el anterior gobierno del Botànic "se estaba dando apoyo y beneficiando a ciertas corrientes que querían imponer el catalán como la lengua de los valencianos, que no la es". Y por las críticas de Vox hacia la AVL, Aguilella ha mostrado "total normalidad a las instituciones valencianas" y ha rechazado "sacar una polémica de una cuestión que no es importante".

El diputado del PP ha considerado que hoy es "un día para hablar de la infrafinanciación que tenemos los valencianos por parte del Gobierno de España": "Eso sí que nos está afectando mucho a los servicios sociales, a la sanidad, a toda la educación que podemos recibir". Y ha reprochado al PSOE que esté "intentando justificar que los valencianos seamos los peores financieros de toda España y que, además, por ello tengamos que dar las gracias al Gobierno de España y a los separatistas".