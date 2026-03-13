El Consell afirma que la polémica con los Cercanías es un "problema de "lejanía y de sensibilidad del Ministerio"

Agentes de la Policía Local de Albal en el exterior de la estación de cercanías de Albal, donde acaban los Cercanías de la C1 y C2 a València en los días principales de Fallas durante el tramo horario de la 'mascletà'. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha asegurado este viernes, sobre la polémica suscitada en relación con la supresión de la llegada de los trenes de Cercanías de las líneas C1 y C2 hasta la Estación del Norte de València en el tramo de la 'mascletà' que no se trata de un problema de gestión metropolitana sino de Cercanías y de Renfe. "Es un problema de lejanía y de sensibilidad del Ministerio de Transportes respecto a la Comunitat Valenciana", ha sostenido.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha ejercido de portavoz en sustitución de Miguel Barrachina, al ser preguntado por una valoración de la Generalitat en relación a esta cuestión y al hecho de que el Ayuntamiento de València haya convocado a las 15.00 horas de este viernes una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente para abordar la polémica surgida en torno a la llegada de los Cercanías a la Estación del Norte en las horas previas y posteriores a las 'mascletaes' de Fallas.

Díez ha subrayado que esta cuestión "se está tratando a nivel del Ayuntamiento y de Renfe o del Gobierno del Estado, por medio del Ministerio y por parte de la Delegación del Gobierno". "Lo que vemos es que, a grandes soluciones, se han puesto grandes problemas por parte del Ministerio", ha dicho, y ha rechazado entrar a valorar que se convoque ahora la Junta Local de Seguridad y no al principio de la polémica.

"Sorprende en este caso que si la Junta Local de Seguridad es la que tiene que dar la salida a este tipo de cuestiones, que en el primer minuto saliera el Ministerio fijando como solución que los trenes lleguen a Albal. Parece que hemos perdido unos cuantos días en una batalla que al ciudadano difícilmente le es comprensible y razonable", ha manifestado.

RESPETO A LOS ACUERDOS

A partir de ahí, ha dicho que la Generalitat Valenciana "tiene que respetar los acuerdos que se adopten" y ha defendido que el Gobierno valenciano, desde sus competencias, ha adoptado medidas --en alusión a los autobuses lanzadera entre Albal y Torrent y la pedanía de La Torre-- pero que son las que se toman "de por sí" y "de carácter ordinario todas las Fallas".

El vicepresidente del Consell ha negado que haya un problema de gestión de transporte a nivel metropolitano en el que la Generalitat deba mediar: "Es un problema de Cercanías; es un problema de que el plan de inversiones de Cercanías que finalizaba en el año 25 apenas se ha cumplido en un 40 por ciento; es un problema de lejanía y de sensibilidad del Ministerio de Transportes respecto a la Comunitat Valenciana".

Díez ha subrayado que en este caso existe "una realidad" y "una necesidad puntual" que se ha puesto encima de la mesa. Según ha apuntado, "estamos hablando de un tema de que hay determinados días en Fallas, como el 17 y el 18 o los que caen en fin de semana en los que hay mascletà y toros" y se produce un "colapso" en el entorno de la Estación del Norte.

"Yo personalmente lo he vivido y doy fe del colapso que se genera a la salida de la Estación del Norte y del riesgo que pueda existir, de que pueda ocurrir cualquier incidencia. Estamos hablando de un tema, por tanto, de seguridad y los temas de seguridad hay que tratarlos con seriedad", ha pedido.