El Consell alegará contra el estudio informativo del tramo Teruel-Sagunt y ve "inasumible" mantenerlo en vía única

Archivo - Tren de media distancia - MINISTERIO DE TRANSPORTES / RENFE - Archivo

ALICANTE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana presentará alegaciones al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunt sometido esta semana a información pública por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para exigir entre otras cosas que el proyecto contemple una doble vía electrificada y de altas prestaciones, al considerar que mantener una única vía convencional es "inasumible". El Gobierno de Aragón ya ha avanzado esta semana que también las presentará.

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en Alicante, en la que ha comparecido junto al vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado esta semana provisionalmente el estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo, en el tramo Sagunt-Teruel, y en los próximos días iniciara el proceso de información pública y audiencia de administraciones de dicho estudio, con la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objeto de este estudio, según el Ministerio, es la mejora de la línea para potenciar el transporte de mercancías y poder aumentar el número de circulaciones y la capacidad de transporte de la línea. Para ello, añade, se han analizado las posibles mejoras en el corredor desde el punto de vista de trazado, bien sea sobre la línea existente o con variantes de trazado, que junto con las actuaciones que actualmente están en marcha por parte de Adif permitirán mejorar la capacidad actual de la línea.

Al respecto, el vicepresidente tercero del Consell ha hecho hincapié en la importancia de este corredor para la conectividad de la Comunitat Valenciana, "especialmente para la capacidad del Puerto de València", y ha cuestionado que el tramo Teruel-Sagunt "lo van a dejar en una vía única, probablemente ni electrificada". "Entendemos que eso es inasumible", ha expresado.

Dicho esto, Martínez Mus ha incidido en que se trata de un trayecto que es "crucial" para la región, por lo que ha criticado que se vaya a "renunciar a una capacidad de futuro de nuestra tierra muy importante". Ante esta situación, ha indicado: "Vamos a utilizar el procedimiento para alegar, no estamos en absoluto de acuerdo".

Según ha defendido, en estos momentos "no toca racanear inversiones, más cuando son tan productivas y cuando tantos sectores productivos de nuestra tierra lo han reclamando insistentemente". De hecho, ha calificado de "error gravísimo" el hecho de "dejar perder la ocasión" para electrificar y duplicar la vía.

Con todo, Mus ha rechazado la posibilidad de "quedarnos con una infraestructura del siglo XIX cuando necesitamos por fin infraestructuras del siglo XXI y las venimos reclamando cada día".