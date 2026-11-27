Vista de la playa de Tavernes tras la dana Adam - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha acordado ampliar en cuatro millones de euros la dotación global de las ayudas urgentes destinadas a paliar la pérdida de enseres domésticos y bienes de primera necesidad de personas afectadas por las lluvias e inundaciones provocadas por la dana Adam, que afectó a zonas de Alicante y Valencia los pasados 18 y 19 de octubre.

Este acuerdo, a propuesta de la Conselleria de Emergencias, eleva hasta diez millones el importe global de seis millones de euros previsto en el Decreto 169/2026, por el que se habilitaron ayudas urgentes dirigidas a las familias.

Se pretende atender el elevado número de solicitudes por pérdida de enseres y bienes de primera necesidad que tramita en la actualidad la Conselleria de Emergencias y la cuantía de los daños evaluados.

Este incremento de cuatro millones se aplicará exclusivamente sobre el importe global de las ayudas a las familias que tramita Emergencias: de 6.000 euros para reponer enseres y bienes de primera necesidad en vivienda habitual y de 3.000 euros en segunda residencia. En su conjunto, se destinarán a este fin nueve millones de euros.

Además, el Consell destina una partida de un millón de euros para ayudas por realojo de las familias que han perdido su vivienda habitual, con una cuantía de 800 euros al mes durante 12 meses.

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Paralelamente, el pleno ha aprobado un decreto-ley que contempla la concesión de un crédito extraordinario de 50 millones de euros para atender los gastos inaplazables derivados de los daños ocasionados por la dana Adam.

Este crédito permitirá dar cobertura presupuestaria a las actuaciones destinadas a paliar los daños sufridos por las personas físicas y jurídicas en sus bienes muebles e inmuebles, así como en las infraestructuras, como consecuencia de este episodio meteorológico.

La financiación de este crédito extraordinario se realizará mediante endeudamiento, a través de los mecanismos de financiación habilitados por el Gobierno central, detallan desde la administración autonómica.

Además, el decreto establece que el presupuesto de la Generalitat para 2027 incluirá los créditos necesarios para atender los gastos extraordinarios derivados tanto de la dana Adam como de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos en la provincia de Valencia.

La norma incorpora medidas para garantizar el seguimiento y la correcta identificación contable de los gastos e inversiones asociados a la dana Adam, mediante aplicaciones presupuestarias específicas y un registro contable diferenciado. También habilita a la persona titular de la Conselleria de Hacienda a autorizar las modificaciones presupuestarias necesarias para distribuir los créditos destinados a atender los daños ocasionados por este episodio.

Por otra parte, el decreto prevé la concesión de una subvención directa a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Finances (IVF), para financiar el coste financiero elegible de préstamos y avales a favor de autónomos y empresas valencianas. Esta medida tiene como finalidad favorecer el acceso a la financiación de pymes y autónomos que desarrollen su actividad en la Comunitat.