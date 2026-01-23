El Consell anuncia la construcción de más de 60 viviendas de protección pública en la Pobla de Vallbona

Susana Camarero anuncia la construcción de más de 60 viviendas de protección pública en la Pobla de Vallbona dentro del Plan VIVE - GVA

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado la próxima construcción de más de 60 viviendas de protección pública en la Pobla de Vallbona (Valencia) en el marco del Plan VIVE que impulsa la Generalitat.

Así lo ha comunicado la vicepresidenta en una visita que ha realizado a la parcela donde se construirán las nuevas VPP en este municipio de Camp de Túria y en la que ha estado acompañada por el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, y el subdirector de Gestión de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Juan José Pérez Macián, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Camarero ha explicado que el Pleno del Consell ha autorizado a la EVHA la suscripción de un convenio de encomienda de gestión con el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona para licitar una parcela municipal ubicada en la calle Verge del Lledó, número 5, y construir entre 60 y 70 viviendas, según prevén los estudios técnicos.

La vicepresidenta ha destacado la "colaboración interadministrativa, que permite llevar a cabo estos grandes proyectos del Plan VIVE, por los que el Ayuntamiento encomienda a la EVHA la gestión para la licitación y adjudicación de una parcela municipal mediante la fórmula de enajenación por permuta para convertir terrenos en viviendas".

"De esta , la Generalitat asume todos los trámites del proyecto, liberando a los ayuntamientos de esta gestión para la que, en la mayoría de los casos no cuentan con capacidad técnica", ha indicado Camarero, quien ha recordado que, con esta fórmula, "los ayuntamientos, no solo amplían la oferta de vivienda de protección pública en sus municipios, sino que amplían su parque público".

UN 10% PARA ALQUILER ASEQUIBLE

Así, ha especificado que, en La Pobla de Vallbona, el equivalente a un 10% de la promoción se incorporará al parque público municipal para destinarlo a alquiler asequible y un 40% de las más de 60 viviendas se destinará a jóvenes, lo que supone cerca de 30 viviendas a precio asequible reservadas en exclusiva para menores de 35 años.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan VIVE Comunitat Valenciana impulsado por la Generalitat, tiene como objetivo incrementar la oferta de vivienda en la Comunitat impulsando la construcción de 10.000 viviendas protegidas durante esta legislatura.

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha puesto a disposición un solar sobre el que se edificarán más de 60 VPP. Un total de 319 ayuntamientos de la Comunitat se han sumado a este plan mediante la firma de un convenio entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

La vicepresidenta ha destacado que el plan VIVE "es un modelo que funciona y así lo demuestra la gran respuesta que estamos teniendo tanto por parte de los ayuntamientos como de los promotores".