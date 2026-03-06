El Consell anuncia un plan para impulsar la oferta turística en municipios en riesgo de despoblación

El Consell anuncia un plan para impulsar la oferta turítica en municipios en riesgo de despoblación - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha anunciado un plan específico dotado con cerca de un millón de euros para impulsar la oferta turística en municipios en riesgo de despoblación, además de mantener ventajas en las ayudas para empresas turísticas ubicadas en estas zonas.

Camarero ha reafirmado la apuesta de la Generalitat por el turismo de interior y ha señalado que la oferta genera demanda y la demanda genera oportunidades, empleo y vida en los municipios.

El secretario autonómico de Turismo ha inaugurado este viernes en Montanejos el I Foro de Turismo Inteligente de Interior, donde ha destacado que el turismo inteligente es "imprescindible para garantizar destinos sostenibles y con futuro". El encuentro reúne a profesionales y responsables del sector para analizar los retos y oportunidades del turismo en zonas rurales.

Durante su intervención, Camarero ha señalado que este foro abre "un diálogo necesario para reflexionar, compartir experiencias y anticipar el futuro de un modelo turístico que requiere innovación, sostenibilidad y una visión estratégica a largo plazo".

El secretario autonómico ha puesto en valor el papel de Montanejos como ejemplo de desarrollo turístico en el interior. En este sentido, ha recordado que el municipio cuenta con el reconocimiento de Municipio Turístico de Excelencia, tiene el 82 por ciento de su superficie protegida y dispone de una playa continental con Bandera Azul, además de una oferta alojativa que continúa creciendo, lo que demuestra "cómo un destino pequeño puede generar actividad económica y empleo a través del turismo".

ACTUACIONES

Durante la jornada se presentan además dos actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Montanejos, financiado con fondos europeos NextGenerationEU: la Ruta de la Biodiversidad 'Las Voces del Agua', vinculada a la naturaleza y la sostenibilidad, y la Smart Office turística, que permitirá avanzar en la gestión inteligente del destino.

Camarero ha destacado que Montanejos forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y ha subrayado la importancia de herramientas como la 'Smart Office' "para mejorar la planificación, el análisis de datos y la toma de decisiones en la gestión turística".

También ha recordado que el turismo de interior afronta retos como la captación de inversión, la incorporación de tecnología o la dificultad para encontrar personal cualificado, además de la necesidad de atraer visitantes, dinamizar la economía local y retener población sin renunciar a la preservación del entorno, la identidad y el modo de vida de los municipios.

En este contexto, ha señalado la importancia de iniciativas como 'TechYroom' 3.0, impulsado junto al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), con el que Turisme Comunitat Valenciana busca demostrar que la innovación tecnológica también puede aplicarse en el turismo rural.

En esta línea, ha señalado que muy pronto se contará con dos 'showrooms' reales aquí, en alojamientos de Montanejos y Ayódar, en los que se han aplicado soluciones innovadoras para demostrar su viabilidad e inspirar a nuevos emprendedores.

Camarero también ha resaltado que el turismo de interior presenta importantes fortalezas, como su menor estacionalidad y el creciente interés de los visitantes por la naturaleza y las experiencias rurales. "Los datos lo confirman: crece la visita a espacios naturales, a destinos rurales y a actividades como el senderismo. La demanda evoluciona y nosotros debemos evolucionar con ella", ha concluido.