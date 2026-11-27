Construcción de la escuela de talento LaMet para trabajadores del metal de Femeval - FEMEVAL

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado el decreto para la concesión directa de 4,8 millones de euros a la entidad mercantil Gestram para la construcción e implantación del Centro de Desarrollo del Talento para el Empleo y la Competitividad (CdT Metal) en Picanya (Valencia).

El CdT Metal está promovido por la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), con el objetivo de capacitar a jóvenes desempleados en habilidades vinculadas al sector del metal e impulsar la cualificación profesional y el empleo.

El proyecto se conoce bajo la marca de LaMet y, según han destacado desde Femeval, responde a un apoyo de la Generalitat para revitalizar la zona dana y dar cobertura a la necesidad de talento de todo el tejido empresarial".

La subvención, concedida por razones de interés público, económico y social, se distribuirá en dos anualidades: 2.010.000 euros correspondientes al ejercicio 2026 y 2.790.000 euros a 2027, y conlleva una inversión mínima subvencionable de 13,73 millones de euros, ha precidado el Consell tras la aprobación en el pleno del Consell.

La actuación se enmarca en el Plan Endavant de la Generalitat, como estrategia coordinada para la recuperación, cohesión y reconstrucción del territorio y de las personas afectadas por la dana de 2024. En este contexto, la recuperación de las zonas afectadas por la dana y sus comarcas limítrofes requiere profesionales cualificados que, más allá de atender las necesidades derivadas de la reconstrucción, contribuyan a revitalizar el tejido productivo y a mejorar su competitividad mediante la incorporación de nuevas capacidades profesionales.

PERFILES "TRANSVERSALES" ANTE LA FALTA DE TRABAJADORES

La asociación empresarial ha destacado que LaMet es un proyecto promovido por las asociaciones del metal integradas en Femeval, que ponen sus medios a disposición para garantizar la formación de profesionales cualificados que hacen falta a las empresas. Se suman al proyecto los centros tecnológicos ITE y AIDIMME, además de Caixa Popular.

Además, la federación ha resaltado que las profesiones del metal son transversales al resto de sectores, con perfiles como instaladores y mantenedores de electricidad, transición energética, gas, agua, climatización, soldadores, mecánicos, ascensores, robótica, mecanizadores, transformación digital, nueva movilidad y mecánicos de automoción.

Por su parte, la Generalitat ha destacado que entre los principales objetivos del CdT Metal se encuentra la mejora de la cualificación y recualificación profesional de personas desempleadas y trabajadoras, el incremento de la competitividad empresarial mediante la formación especializada, el impulso de espacios de colaboración entre empresas y organizaciones del sector y la identificación de las necesidades formativas del entorno.

Asimismo, el centro colaborará con la Oficina Acelera Pyme (OAP) de Femeval para asesorar a pymes y personas autónomas en innovación, nuevas tecnologías y transformación digital.