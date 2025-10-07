El Consell aprueba 700.000 euros en ayudas para personas con ELA en fases avanzadas

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado un decreto que regula la concesión directa de ayudas económicas dirigidas a personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fases avanzadas que requieren cuidados de alta complejidad. El objetivo es sufragar los costes derivados de la atención sociosanitaria que precisan estas personas, "favoreciendo su autonomía, dignidad y calidad de vida".

La ayuda individual será de 12.000 euros por beneficiario, con una dotación global máxima de 700.000 euros. Financiarán los gastos derivados de servicios asistenciales y de cuidados personales, así como a prevenir el riesgo de muerte evitable de personas diagnosticadas con ELA en fase avanzada.

Estas subvenciones se conceden de forma directa, por concurrir razones de interés humanitario y con el fin de evitar situaciones de riesgo vital inminente debido a la situación clínica de la persona.

Podrán recibir las ayudas las personas empadronadas en la Comunitat Valenciana diagnosticadas de ELA en fase avanzada que presenten una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria y requieran soporte ventilatorio mecánico continuado, así como cuidados especializados para prevenir riesgos vitales inminentes.