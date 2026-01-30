El Consell aprueba el acuerdo marco para la celebración del evento deportivo Spain Sail Grand Prix durante tres años

Archivo - Imagen de archivo de la última jornada del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía - Cádiz, a 5 de octubre de 2025 - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el acuerdo marco con la mercantil F50 League España S.L.U para la celebración del evento deportivo de vela de alta velocidad Spain Sail Grand Prix, durante los años 2026, 2027 y 2028. La sede principal del evento se ubicará preferentemente en el litoral de la ciudad de València para las temporadas 2026 y 2027, y en el de Alicante para la temporada 2028.

La Generalitat se compromete a obtener la cesión de las instalaciones, espacios necesarios y permisos para el adecuado desarrollo de cada Gran Premio, incluyendo, entre otros, zonas de regata, áreas técnicas, espacios portuarios, áreas de hospitalidad y zonas de público.

El importe total máximo al que ascenderán las obligaciones económicas de la Generalitat para los tres ejercicios es de 10 millones, y corresponde al 50 por ciento de las obligaciones de gasto derivadas de la celebración del evento.

"OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA"

La celebración del Spain Sail Grand Prix constituye una "oportunidad estratégica" para la promoción internacional de la Comunitat Valenciana, ya que es uno de los campeonatos de vela profesional "más seguidos del mundo", según la Generalitat.

Esta "exposición mediática contribuye al posicionamiento internacional de València y Alicante como destinos de referencia en el ámbito deportivo, turístico y marítimo".

Además, genera una "afluencia significativa" de visitantes nacionales e internacionales, incluyendo aficionados, equipos, personal técnico, medios de comunicación y seguidores del circuito, que tiene un impacto directo en la economía local, especialmente en los sectores de alojamiento, restauración, transporte y servicios turísticos.

También consisera que favorece la creación de sinergias entre SailGP, las administraciones públicas, entidades portuarias, empresas locales y el ecosistema náutico y tecnológico de la Comunitat Valenciana; genera empleo directo e indirecto relacionado con diversos sectores como personal técnico, proveedores locales, logística, infraestructuras, seguridad, transporte, hostelería y producción audiovisual, entre otros, e impulsará la cultura náutica y su práctica deportiva.

SailGP es un campeonato internacional profesional de vela de alta velocidad, estructurado como una liga global compuesta por diversas sedes anfitrionas en las que se celebran Grandes Premios (Grand Prix) puntuables.

Participan embarcaciones F50, catamaranes de competición de clase única ("one design"), dotados de tecnología foiling y sistemas de control avanzados, capaces de alcanzar velocidades superiores a 90 km/h. La uniformidad técnica de la flota garantiza que el rendimiento deportivo "dependa exclusivamente de la pericia competitiva de los equipos".

Cada Gran Premio se desarrolla en un campo de regatas costero, diseñado para maximizar la visibilidad pública y la cobertura mediática. La competición se articula en varias pruebas ("fleet races" y "final match race"), puntuables para la clasificación general de la temporada.