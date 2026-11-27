Archivo - Imagen de archivo de una zona afectada por la dana - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas destinadas a unidades familiares o de convivencia de personas que han sido reconocidas por vía judicial como víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 234 fallecidos en la provincia de Valencia, al determinarse que su fallecimiento guarda relación directa con esta catástrofe.

El importe global máximo previsto para esta nueva partida de ayudas es de 2.800.000 euros y su concesión es compatible con otras subvenciones o indemnizaciones procedentes de administraciones públicas, entidades privadas o compañías aseguradoras.

Las nuevas ayudas aprobadas ascienden a 80.000 euros por víctima y se distribuirán entre los beneficiarios reconocidos; es decir, el cónyuge no separado legalmente o la persona que mantuviera una relación análoga de afectividad, los hijos de la persona fallecida, así como los hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de la persona cónyuge o pareja y, en su defecto, los padres, abuelos o hermanos.

Esta partida se suma a los 17.360.000 euros ya abonados por el Consell para familiares de víctimas mortales de la dana de 2024, que suponen el 99% de las ayudas solicitadas hasta el momento.

La ampliación ahora aprobada responde al reconocimiento, mediante resoluciones judiciales posteriores, de nuevas víctimas mortales de la dana de 2024. El Consell se ha considerado necesario establecer un régimen complementario de ayudas de la misma naturaleza y cuantía para quienes adquieran la condición de beneficiarios como consecuencia de resoluciones judiciales dictadas con posterioridad.

Todo ello, según la administración autonómica, "con el objetivo de salvaguardar los principios de igualdad, equidad y no discriminación, y con la finalidad de garantizar un tratamiento homogéneo a todas las víctimas y a sus familiares".

FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS

Por otro lado, el Consell ha autorizado un convenio entre el Institut Valencià de Finances (IVF) y la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (AFIN SGR) para instrumentar una subvención directa destinada a bonificar los costes de operaciones de financiación avaladas por esta entidad.

Cuenta con una dotación máxima de 12,2 millones de euros que se distribuye en dos líneas de actuación. La primera, denominada 'Línea dana 2024', dispone de un máximo de 7,2 millones y está destinada a favorecer la recuperación económica de empresas y personas trabajadoras autónomas afectadas por la catástrofe de octubre de 2024.

La segunda, 'Línea general pymes y autónomos 2026', cuenta con una dotación máxima de cinco millones y tiene como finalidad facilitar y mejorar el acceso a la financiación del tejido productivo valenciano.

Según la Generalitat, para las pymes y los autónomos, esta medida supone "un doble beneficio": por un lado, permite acceder al crédito a proyectos viables que no disponen de todas las garantías que exige el circuito bancario tradicional, y, por otro, la bonificación reduce de forma directa el coste de esa financiación desde el inicio de la operación.

La subvención se canalizará a través de AFIN SGR, que será la entidad beneficiaria directa de los fondos y se encargará de aplicar las bonificaciones a las pymes y a los autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el convenio. La ayuda no se abonará a las empresas beneficiarias finales, sino que se destinará a la reducción total o parcial de los costes financieros elegibles y al capital financiado de las operaciones avaladas.

Podrán acogerse a estas bonificaciones las operaciones formalizadas desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta que se agote la dotación presupuestaria, si esto sucede antes. La gestión, aplicación, seguimiento y justificación de los fondos correspondientes a cada una de las dos líneas se realizará de forma diferenciada.