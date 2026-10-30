El Consell aprueba ayudas de 6 millones para la recuperación del patrimonio cultural afectado por la dana

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado el decreto que regula una segunda fase de ayudas directas, con una dotación máxima de 6 millones de euros, destinada a continuar la restauración y revitalización del patrimonio cultural valenciano afectado por la dana del 29 de octubre de 2024.

El primer decreto de ayudas, activado en 2025 para afrontar los daños causados por la riada de 2024, llegó a 19 beneficiarios, ha detallado el Consell en un comunicado.

Estas subvenciones se dirigen a la recuperación de inmuebles declarados individualmente Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien de Relevancia Local (BRL), bienes muebles inventariados y elementos asimilables, así como equipamientos de museos y colecciones museográficas permanentes integrantes del Sistema Valenciano de Museos.

Podrán beneficiarse de las ayudas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares de los bienes afectados. También podrán solicitarlas las entidades locales que, sin ser titulares, dispongan de autorización expresa o de un título jurídico suficiente que las habilite para ejecutar las actuaciones.

Las ayudas cubrirán el coste de las actuaciones de restauración y revitalización, con un máximo de 600.000 euros por solicitud para bienes inmuebles y de 120.000 euros para bienes muebles.

Las subvenciones se concederán de forma directa, mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva. El criterio de otorgamiento será el orden de presentación de las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos, hasta agotar el presupuesto disponible.

El decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.