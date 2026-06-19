El Consell aprueba el cese de López Jamar como director del IVC a petición propia

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VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes, a propuesta de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, el cese a petición propia de Álvaro López Jamar como director general del Institut Valencià de Cultura.

Así lo ha señalado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que le ha agradecido "todo el tiempo trabajado para el Gobierno valenciano y para todos los valencianos".

La decisión de López Jamar de cesar por motivos personales de su cargo, al que accedió en octubre de 2024, se conoció el pasado 11 de junio, día en el que el Consejo de Dirección del ICV aceptó la renuncia. Fuentes de la Generalitat adelantaron entonces que se convocará un concurso para sustituirlo.

En su escrito de renuncia, López-Jamar mostró su agradecimiento por el tiempo al frente del IVC y remarcó que "los meses que vienen requieren de un relevo en la dirección general del IVC que afronte esta etapa con toda la energía y convicción necesarias".

El IVC ha iniciado ya los trámites para su sustitución. Mientras se produce, el equipo actual asumirá la gestión del organismo.