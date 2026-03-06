El Consell aprueba la Estrategia valenciana contra la trata de mujeres y niñas para explotación sexual 2026-2027

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha aprobado este viernes la Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana para el periodo 2026-2027, que consta de 35 medidas y contará con un presupuesto próximo a los seis millones de euros.

Esta propuesta, impulsada desde el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer de la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad, constituye según el Consell "un instrumento esencial para prevenir, detectar, combatir y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana, garantizando la protección integral de los derechos de las víctimas".

La estrategia valenciana pretende reforzar la actuación pública y "consolidar un modelo de atención centrado en las víctimas, que permita avanzar en la erradicación de las causas estructurales que la perpetúan".

Para la ejecución de este programa se ha estimado un coste presupuestario de 5.931.633,48 de euros, distribuidos entre los seis ejes previstos que incluyen los objetivos a alcanzar y las medidas a realizar en dos años.

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

La estrategia establece una hoja de ruta configurada en base a seis ejes, formados por diez objetivos y un total de 35 medidas, orientadas a mejorar la detección e identificación proactiva de las víctimas; garantizar una atención integral, especializada y con enfoque de derechos a las víctimas; fortalecer la coordinación institucional y la cooperación con la sociedad civil; además de mejorar el conocimiento sobre el fenómeno del tráfico de mujeres en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, la implementación de esta propuesta "permitirá la reducción del riesgo de revictimización; la formación especializada del personal de primera línea; la atención y ampliación de la disponibilidad de recursos específicos, especialmente residenciales y de atención especializada".

Además, según el Consell, permitirá incrementar la eficacia en la persecución de redes, la inserción sociolaboral de las mujeres atendidas y contar con una Comunitat Valenciana alineada con los estándares internacionales de protección de derechos y lucha contra la violencia sobre la mujer.

Esta propuesta estratégica es el resultado de "un largo periodo de trabajo por parte del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer de la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad, para el que se ha tenido en cuenta la participación del tejido social que trabaja día a día en la prevención y atención a estas víctimas, así como de más de 20 organizaciones del tercer sector especializadas y vinculadas con la problemática", ha destacado el gobierno valenciano.

Con el propósito de analizar el grado de consecución y los resultados de la ejecución de esta estrategia valenciana, se llevarán a cabo informes anuales de seguimiento. El Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer será el órgano responsable del seguimiento de la estrategia, a través de la Comisión Interdepartamental, previo estudio a través del grupo de trabajo de carácter técnico, creado específicamente para su seguimiento.

En la Comunitat Valenciana, la Generalitat ya viene impulsando políticas públicas en coordinación con entidades sociales, instituciones y organismos especializados, como el Programa Alba, un recurso que forma parte de la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer, que ofrece itinerarios de promoción y acompañamiento para asesorar y promover el acceso a derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de prostitución o trata, así como a sus hijos e hijas menores que de ellas dependan.

Durante el año 2025 el Programa Alba atendió en la Comunitat Valenciana a un total de 6.035 mujeres, en 2024 fueron 4.407 mujeres y 2.487 en 2023, por lo que se observa un incremento del 36,9 % respecto a 2024 y un 142,6 % respecto a 2023. Unos datos que ponen de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos institucionales de prevención, atención y coordinación.