El Consell aprueba ayudas de 67 millones de euros para afectados por el incendio de Vall d'Uixó

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, comparece para informar de las ayudas para paliar las consecuencias del incendio de La Vall d'Uixó, en el Palau de la Generalitat Valenciana, a 31 de julio de 2026, en Valencia,

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, comparece para informar de las ayudas para paliar las consecuencias del incendio de La Vall d'Uixó, en el Palau de la Generalitat Valenciana, a 31 de julio de 2026, en Valencia, - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes que el Consell ha aprobado un plan de respuesta para paliar las consecuencias del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) por valor de 67 millones de euros, con ayudas directas y préstamos bonificados, dirigido a los ayuntamientos, a las personas que han perdido sus viviendas y vehículos, a las empresas y al sector agrario.

Así lo ha dado a conocer en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat este viernes, mientras el incendio forestal de la Vall d'Uixó encara su séptimo día activo tras haber afectado más de 9.000 hectáreas. El 'president' ha señalado que 60.000 personas han sido desalojadas o confinadas a causa del fuego.

Llorca ha explicado que, de los 67 millones de euros activados por la Generalitat en este paquete de medidas, 12 millones se corresponden a ayudas directas, cinco millones serán para ayuntamientos y 50 millones se corresponden a préstamos bonificados.

El presidente de la Generalitat ha señalado que el plan de respuesta del Consell ante el incendio se basa en cuatro pilares: ayudas directas a las personas y sectores afectados, apoyo extraordinario a municipios y entidades de riego, el refuerzo de la prevención y vigilancia forestal y, además un "ambicioso" plan de reforestación de la zona afectada.

Las ayudas podrán pedirse a partir del próximo 10 de agosto y se dispondrá de tres meses para tramitar las solicitudes. "Llegarán de forma rápida y sencilla", ha asegurado Llorca. Para la concesión de ayudas bastará con una solicitud sencilla que podrá presentarse en el propio ayuntamiento. Se admitirá una declaración responsable cuando el fuego haya impedido conservar los documentos y el pago se realizará mediante transferencia directa.

Llorca se ha dirigido a las personas que se han visto afectadas para asegurar: "No estáis y no estaréis solos. La Generalitat ha estado a vuestro lado desde el primer minuto y seguirá estando hasta que la última familia afectada recupere la normalidad", ha dicho, y ha afirmado que "nuestra responsabilidad no acaba cuando se apaguen las llamas".

Igualmente, el presidente de la Generalitat ha puesto en valor cómo la Generalitat, el Gobierno de España, la Diputación de Castelló y los ayuntamientos han trabajado de "codo con codo" y "sin polémicas". "No es un mérito, es cumplir con nuestros ciudadanos", ha apuntado.

Llorca ha asegurado que las medidas "han sido diseñadas pensando en cada una de las realidades que hoy viven los pueblos afectados: para las familias que han perdido su vivienda, para los propietarios de vehículos, para los autónomos, comercios y empresas y trabajadores que han visto interrumpida su actividad y también ayudas para nuestros agricultores, ganaderos, apicultores y a todas esas familias que cuidan, protegen y mantienen vivo nuestro territorio".

AYUDAS

Las ayudas se dividirán en cuatro ejes. El primero de ellos destinado a vivienda y hogar, contempla ayudas valoradas en 20.000 euros por pérdida de vivienda habitual, 15.000 con daños estructurales, 6.000 euros por daños no estructurales en la vivienda habitual, 3.000 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad en vivienda habitual, ha detallado la Generalitat.

Igualmente, se van a conceder 10.000 euros por vivienda no habitual destruida, 7.500 euros con daños estructurales, 3.000 euros para vivienda no habitual con daños no estructurales, y 1.500 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad.

Además, se contempla 800 euros por mensualidad para alquiler por realojo con un límite máximo de 14 mensualidades siempre que la persona solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia declare que no dispone de otra vivienda disponible.

El segundo será el destinado a vehículos en el cual se destinarán 2.000 euros por pérdida de turismo o vehículo utilitario particular, 2.500 euros por pérdida de vehículo adaptado para personas con discapacidad o movilidad reducida, 750 euros por motocicleta particular, hasta 15.000 euros por pérdida de vehículo vinculado a una actividad económica y hasta 8.000 euros por pérdida de vehículo afecto a una exploración agrícola o ganadera.

El tercero será para autónomos, empresas y empleo en el que se contemplan hasta 1.000 euros por trabajador autónomo o comercio minorista afectado, un pago único de 360 euros por trabajador afectado por un ERTE derivado del incendio y para las empresas e industrias se activará una línea de avales específica del Institut Valencià de Finances (IVF) dotada con 50 millones de euros.

Además, adicionalmente, se va a poner en marcha una línea dirigida a los municipios y comunidad de regantes con afección material para actuaciones urgentes en infraestructuras dañadas con una ayuda inicia de 200.000 euros por localidad. En concreto, los municipios son La Vall d'Uixó, Betxí, Onda, La Vila Vella, Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Nules y Chóvar.

Por último, se destinarán ayudas a la agricultura, ganadería y huertos familiares. Así, para explotaciones ganaderas, avícola o apícola 15.000 euros por explotación, a los que se sumarán ayudas por cada cabeza de ganado perdida. 6.000 euros por hectárea para daños agrícolas en regadío, 4.000 euros por hectárea para daños agrícolas en secano, 1.500 euros para equipamiento agrario por explotación.

Además, se concederán 1.000 euros por hectárea para terrenos forestales con instrumento técnico de gestión forestal aprobado y vigente y con aprovechamiento forestal y 500 euros por hectáreas sin aprovechamiento forestal.

REFUERZO DE LA VIGILANCIA

El jefe del Consell ha señalado que, a falta de que concluyen las investigaciones, "todo indica que este incendio ha sido intencionado". Por ello, ha explicado que se reforzará la vigilancia y se perseguirá "a los desalmados que decidan atentar contra nuestros bosques".

En concreto, se incrementará la presencia operativa en las 78 unidades de prevención, garantizando vigilancia permanente en las distintas demarcaciones forestales. Esto supondrá incorporar 118 vigilantes adicionales y más de 35.000 horas extraordinarias de vigilancia, con una inversión superior a los 1,1 millones de euros.

Llorca ha destacado que la Generalitat Valenciana "tiene el presupuesto más alto de la historia en prevención de incendios, 107 millones de euros", y que desde el año 2019, cuando la cifra era de 27 millones, hemos aumentado casi un 300% la inversión en prevención".

PLAN DE REFORESTACIÓN

Asimismo, Llorca ha avanzado que la Generalitat va a iniciar la elaboración de un Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental con el objetivo de restaurar el paisaje, recuperar la biodiversidad, consolidar los suelos y proteger los recursos hídricos.

El jefe del Consell ha asegurado que el objetivo del Consell es "restaurar el paisaje, recuperar la biodiversidad, proteger los recursos hídricos y devolver a las generaciones futuras un entorno vivo y lleno de oportunidades".

Así, Llorca ha concluido con "un compromiso personal y político" de acompañar a los vecinos afectados "hasta la recuperación completa de la normalidad".