El Consell aprueba un préstamo extraordinario para financiar parte del déficit de 2024 con 1.730 millones de euros

Reprocha el "plan del Gobierno de España de traicionar a la Comunitat Valenciana con la asfixia económica"

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado un decreto ley por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 1.730.274.170 euros para financiar parcialmente el déficit de la Comunitat Valenciana correspondiente a 2024, derivado de gasto ejecutado fuera del presupuesto inicial, con el fin de proceder a su aplicación contable y su pago.

La operación se enmarca en la concertación de crédito de 1.816 millones de euros que acordó la Generalitat con CaixaBank, Sabadell y Kutxabank para atender las obligaciones pendientes de pago con proveedores de servicios públicos esenciales ante la no aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para cubrir el exceso de déficit de 2024.

A diferencia de años anteriores, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) no ha habilitado este año el tramo del FLA destinado a cubrir el déficit de 2024, por lo que a la fecha actual la Generalitat tiene pendiente de financiar gasto del año 2024 por una cantidad de 2.490 millones de euros, ha detallado la Generalitat.

Ante esta situación, y para evitar demoras en el abono a proveedores de servicios esenciales, la Generalitat solicitó autorización al Consejo de Ministros para formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo al margen del FLA. Esta autorización fue concedida el 9 de julio, conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En virtud de dicho acuerdo, la Generalitat ha formalizado operaciones de financiación con varias entidades financieras por un importe total de 1.816 millones de euros, con vencimiento de hasta un año. Esta operación de tesorería cubrirá aproximadamente el 75% del déficit previsto y permitirá hacer frente de inmediato a las obligaciones pendientes de pago.

De acuerdo con esta autorización, las operaciones formalizadas se cancelarán cuando se apruebe la financiación mediante endeudamiento a largo plazo de las necesidades de financiación de déficit de 2024 por el importe autorizado.

El crédito extraordinario aprobado por el Consell habilita contablemente parte de ese gasto extrapresupuestario, al tiempo que permite aplicar los fondos procedentes de la financiación extraordinaria para su pago efectivo. Esta medida garantiza la continuidad en la prestación de servicios públicos esenciales ante la ausencia del tramo específico del FLA que, durante más de una década, ha cubierto este tipo de necesidades en la Comunitat Valenciana.

"UN CLAVO AL QUE NOS HEMOS AGARRADO"

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha aseverado que la aprobación de este crédito es "un clavo al que nos hemos agarrado ante el silencio sangrante por parte del Gobierno de España respecto al extra FLA". Camarero ha incidido en que el extra FLA se ha estado concediendo en los últimos doce años, que está recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que no llega en el año "más complicado" para la Comunitat Valenciana.

Así, ha afirmado que el crédito lo pagarán "nuestros hijos y nuestos nietos" y demuestra "el abandono, la asfixia financiera del Gobierno de España" y, por contra, "la buena voluntad y la confianza de los bancos, que se han comportado mejor que el Gobierno de España, han sido generosos y han confiado en el Consell de Carlos Mazón a la hora de establecer o de proporcionar este crédito".

La portavoz ha asegurado que el Consell no renuncia a poder pagar el crédito con el FLA extraordinario que "puede llegar a final de año" y seguirá reclamándolo.

"PLAN DEL GOBIERNO DE TRAICIONAR A LA COMUNITAT"

No obstante, ha lamentado las declaraciones de este lunes de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, porque en opinión de Camarero ha dado "por hecho que no se va a pagar el extra FLA en este año". "Le traicionó probablemente ayer el subconsciente, porque ha adelantado el plan del Gobierno de España de traicionar a la Comunitat Valenciana con esa asfixia económica. La delegada del Gobierno demuestra en sus palabras de ayer ese plan que tiene premeditado el Gobierno de España de asfixiar económicamente a la Comunitat Valenciana", ha dicho.

La portavoz del Consell ha apuntado así que "la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no se ha atrevido a decir que no nos va a dar el extra FLA" pero "la delegada del Gobierno adelanta que no lo va a dar y tendrá que explicar el porqué".

En esa línea, también ha reprochado que no se reforme el sistema de financiación ni se conceda el fondo de nivelación, pero en paralelo "se está negociando con Cataluña ese cupo con el separatismo catalán" y "una singularidad respecto a la energía nuclear".

Igualmente, ha criticado la "mala fe" de Pilar Bernabé en sus declaraciones sobre las rebajas fiscales del Consell, y ha defendido que las medidas del Consell abarcan 500 millones de euros en cinco años y están dirigidas a sueldos bajos y medios. En ese punto, ha remarcado que fue el Gobierno de Ximo Puig el que redujo impuestos a las empresas que facturaban más de 10 millones de euros".