El Consell aprueba el proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión y lo remite a Les Corts

La norma obtiene el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu y supera el último paso para iniciar su tramitación final

El Consell ha aprobado, en su sesión plenaria de este martes, el proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y lo ha remitido a Les Corts, tras obtener el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu (CJCCV), iniciando así la tramitación parlamentaria del nuevo marco normativo que moderniza la red de protección social de la Comunitat Valenciana.

El 27 de mayo de 2025, el Consell aprobó el anteproyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión y lo remitió al CJCCV, a fin de recabar su dictamen, que ha recibido el 10 de septiembre. Además, el Consell también había acordado el 30 de diciembre de 2024 que se siguiera el procedimiento de urgencia para la tramitación de esta norma.

El nuevo marco normativo, subraya la administración autonómica, "nace para responder a los cambios sociales y económicos de los últimos años y actualizar la prestación más importante de la política social valenciana".

A través de esta actualización, el Consell "reafirma su compromiso con el derecho a una prestación económica y a la inclusión social, asegurando además que ninguna unidad familiar quede sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas", añaden.

En el proceso de desarrollo de la ley han participado colegios profesionales, servicios sociales municipales, ONG y personas en situación de vulnerabilidad.

Uno de los principales objetivos de este proyecto de ley es "simplificar las normativas y los procedimientos para acceder a la prestación, facilitando que un mayor número de personas puedan beneficiarse de la RVI". En este sentido, desde el Consell enfatizan que se amplía el grupo de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que puedan compatibilizar la RVI con otros subsidios.

Otra modificación "importante" que contempla la nueva norma es la revalorización del rol de los profesionales de los servicios sociales municipales. Se les liberará de tareas burocráticas relacionadas con la tramitación de expedientes, permitiéndoles focalizar su trabajo en la intervención social y el acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad. La gestión de estos expedientes, que anteriormente correspondía a los servicios municipales, será asumida por la Dirección General de Inclusión y Cooperación, que centralizará y agilizará dichos procedimientos.

Asimismo, la nueva normativa refuerza la importancia de los itinerarios de inclusión social, considerados como una vía fundamental para que la Renta Valenciana de Inclusión vaya más allá de ser una mera ayuda económica, convirtiéndose en una herramienta eficaz para la inclusión real de las personas beneficiarias.

Por ello, se promoverá su incorporación de manera progresiva y adaptada a las circunstancias de cada beneficiario. También se fomentará la tramitación digital, garantizando al mismo tiempo la atención presencial para quienes la precisen.

COMPATIBILIDAD CON EL EMPLEO Y ESTÍMULOS

Una de las novedades "más relevantes" que destaca la Generalitat es que la prestación de la RVI será compatible con los ingresos derivados del trabajo. Esta medida busca eliminar obstáculos y promover activamente la incorporación laboral, permitiendo que quienes perciben la ayuda puedan complementar sus ingresos con un empleo. En esta línea, se establecerán incentivos para el empleo y no se permitirá rechazar ofertas laborales adecuadas, mostrando el compromiso de la ley con la activación laboral de los perceptores.

Además, la RVI podrá compatibilizarse con ingresos procedentes de cualquier prestación pública o privada, incluyendo expresamente las prestaciones por desempleo y otros subsidios, ampliando así la red de protección social.

La reforma de la RVI incluye medidas específicas para proteger a los colectivos más vulnerables. Así, se dará prioridad en la cobertura a familias con menores y a hogares monoparentales. También se prestará especial atención a las personas con problemas de salud mental en situación de pobreza, en línea con las acciones del Plan de Salud Mental.

También es novedad la creación del complemento para la infancia, dirigido a familias con hijos en situación de pobreza, que podrá alcanzar hasta 180 euros mensuales por familia, brindando un apoyo económico esencial para estos hogares. Además, se establecerá un complemento de emergencias, que aumentará en un 15% la prestación en casos de emergencias oficialmente declaradas.

Por último, señalan que la nueva ley permitirá realizar los pagos de la RVI mediante medios prepago, con la finalidad de reducir las barreras financieras y facilitar la inclusión de aquellas personas que tengan dificultades para manejar sistemas bancarios tradicionales.