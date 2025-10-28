El Consell asegura que Mazón irá al funeral de la dana "con todo el respeto y afecto a las víctimas"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Calros Mazón, saluda a los familiares de las víctimas - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, acudirá este miércoles al funeral de estado de la dana "con todo el respeto y afecto a las víctimas", aunque ha remarcado que desconoce "el protocolo" y no puede concretar si habrá o no "saludos de ningún miembro".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por si Mazón asistirá al funeral y si saludará personalmente a los familiares de los 229 fallecidos en la provincia de Valencia en la catástrofe del pasado 29 de octubre.

Camarero ha sostenido que desde el Consell ya garantizaron que Mazón acudiría al funeral, como ha destacado que asistió a la misa funeral en la Catedral de València "por deber, compromiso y convicción". Dicho esto, ha criticado que no fuera a esa misa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien según ella "parece ser que estar al lado de las víctimas no le pareció suficientemente importante".

En esta línea, ha vuelto a acusar a los representantes del Gobierno de haber "crispado" el funeral de estado con "declaraciones absolutamente fuera de lugar" sobre la asistencia de Mazón.

"Es un día de respeto recuerdo para las víctimas, para las familias y para el conjunto de los valencianos. Y es un día en el que no se debe utilizar la confrontación -- ha reiterado--. Las propias víctimas y todos los valencianos deben ser especialmente reconocidos, acompañados y son nuestra prioridad, lo van a seguir siendo. Por tanto, el 'president' estará en el funeral y estará la representación institucional de la Generalitat, como no podía ser de otra manera".

Sobre si Mazón saludará o no a los familiares de víctimas, Camarero ha indicado que el 'president' acudirá "con todo el respeto y afecto" y que ella desconoce el protocolo y si "va a haber saludos de ningún miembro" de las administraciones presentes a los familiares.

"DÍA COMPLICADÍSIMO"

"Lo más importante es que todos nos centremos y nos focalicemos en que mañana es un día de respeto absoluto, por y para las víctimas, un día complicadísimo para las víctimas, para los afectados y para la sociedad valenciana en su conjunto, también para toda España, y eso motiva la repercusión que el funeral tiene a nivel nacional", ha abundado.

Y ha reclamado: "Pido a todo el mundo altura de miras y respeto a ese dolor de las víctimas y a esa situación que a todos nos conmueve y afecta. Estaremos allí con el máximo respeto y la máxima empatía a las víctimas".

Preguntada por la petición de las principales asociaciones de víctimas de que no asista Mazón y por si estas entidades entenderán que acuda, ha reiterado: "Las víctimas están siempre en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, en nuestra acción de gobierno. Y, por tanto, no voy a abrir ningún tipo de polémica, obviamente, con las víctimas. Mañana es un día de respeto, acompañamiento, empatía y vamos a estar desde el máximo de los respetos y cercanías a su dolor y situación".