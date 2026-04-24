El Consell asegura que ya se han adoptado medidas correctoras para celebrar eventos en CACSA sin incumplir la ordenanza

Archivo - Ambiente durante un festival en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a 29 de junio de 2023, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha asegurado que al Gobierno valenciano le consta que "ya" se han adoptado las medidas "correctoras" oportunas para poder celebrar eventos musicales o festivales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de València sin incumplir la ordenanza municipal de contaminación acústica, tras la reciente sentencia que ampara a los vecinos de la zona por los ruidos excesivos.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, después de que CACSA presentara un incidente de ejecución y solicitara al juzgado que se pronuncie sobre la posibilidad de que puedan mantenerse en el recinto aquellas actividades musicales en las que se adopten, por parte de los promotores y la dirección de la Terraza Umbracle, "las medidas adicionales necesarias" que permitan controlar y garantizar que no se vulnera la señalada ordenanza municipal.

Todo ello, a raíz de la sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València (plaza nº8) que ordena al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en esta zona vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, incluyendo la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

"El Gobierno valenciano presentó una incidencia de ejecución de la sentencia en la que, efectivamente, había molestias para los vecinos. Eso no debía ocurrir. Los vecinos tienen derecho a su descanso, de la misma forma que la mayoría de valencianos tienen derecho también a divertirse. Y la fórmula es buscar el difícil equilibrio de la compatibilidad", ha expuesto el conseller, a las puertas precisamente de la reapertura de la Terraza Umbracle.

Dicho esto, ha indicado que al Consell le consta que, tal y como se determinaba en esa comunicación con el juzgado, "todas las actividades que vayan a desarrollarse en la Ciudad de las Artes y las Ciencias deben sujetarse a la ordenanza municipal de contaminación acústica y a tomar las medidas correctoras oportunas". De hecho, ha asegurado que, por lo que sabe, esas medidas técnicas "ya se han adoptado para que el límite máximo de ruido soportable no sea alcanzado en ningún momento".

En cualquier caso, ha matizado que esto "es algo que, lógicamente, debe verse con cada uno de los acontecimientos" y serán los promotores de los mismos "los que deben tener un plan no solo de emergencia, sino de actuación para minimizar el impacto acústico" y estar "sujetos a la ordenanza municipal".

Cuestionado por si la Generalitat, en las conversaciones mantenidas con los promotores de los festivales y con la Terraza Umbracle ha pedido algún tipo de medida para que se garantice el cumplimiento de la ordenanza en el interior de las propias viviendas de los vecinos de la zona, Barrachina ha apuntado que la incidencia presentada ante el juzgado "debe ser resuelta por el propio juez" y determina "que ha de existir un plan de prevención de contaminación acústica por cada uno de los promotores y de los eventos", aunque ha reconocido desconocer "los pormenores técnicos de cuáles deben ser las determinaciones que conforman ese plan". "No lo sé", ha zanjado.