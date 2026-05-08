El Consell autoriza la contratación de las futuras concesiones de autobús València-Benidorm y Torrevieja-Alicante

Archivo - Imagen de archivo de Benidorm - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM - Archivo

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha autorizado la contratación de la futura concesión del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera Costa Blanca-València y Torrevieja-Alicante con el objetivo de "reforzar la movilidad y mejorar las conexiones entre distintos municipios de la Comunitat Valenciana", según ha informado el portavoz, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno.

El contrato, que se formalizará mediante la modalidad de concesión de servicios y tendrá una duración de diez años sin posibilidad de prórroga, permitirá la explotación de dos corredores principales como son la conexión València-Benidorm (CV-301) y la línea Torrevieja-Alicante (CV-214). El valor estimado es de 67.680.000 euros.

Este contrato incluye dos lotes. El primero de ellos cubre la línea de la CV-301 entre València y Benidorm, y mantiene los servicios interprovinciales entre estos dos municipios, incorporando otros núcleos de notable relevancia turística como son Altea, Dénia, Xàbia, Benisa o Gandia.

El área geográfica de prestación estará integrada, por tanto, por las localidades de Altea, Ballreguard, Benidorm, Benissa, Calp, Dènia, Gandia, Oliva, Ondara, València y Xàbia.

El segundo lote cubre la línea de la CV-214 Torrevieja-Alacant, que incluye los tráficos autorizados de las concesiones salientes: la CVA-002 entre 'Callosa-Torrevieja-Elche e Hijuelas' y la CVA-090 entre 'Orihuela y Alacant'.

La nueva línea mantendrá la funcionalidad de las líneas actuales por el litoral, pero mejorará la conectividad con la red AVE provincial, con el aeropuerto de Alicante-Elche, y con el hospital de Torrevieja de las localidades y las urbanizaciones de todo el eje costero.

El área geográfica de prestación estará integrada, en este caso, por las localidades de Alicante, San Vicente del Raspeig, Santa Pola, Elche, Crevillent, Guardamar del Segura, Torrevieja, Pilar de la Horadada, Orihuela, Rojales, San Fulgencio, Catral, Dolores, Daya Neva, Daya Vieja, Benijófar, y San Miguel de Salinas.

Tras su aprobación por el Pleno del Consell se pone en marcha el proceso de licitación y, posteriormente, la adjudicación que permitirá la renovación de los corredores y sus respectivas líneas.

Barrachina ha defendido que "diez años de concesión significa darle estabilidad a un servicio que lamentablemente, en la etapa anterior, de las 40 líneas concesionadas, el 95 por ciento estaban caducadas y sin contrato". Ahora, ha señalado que se ha concertado "el 50% de las que estaban caducadas, con la aspiración de la vicepresidencia que dirige Vicente Martínez Mus de completar el 100% de las renovaciones, lo que da seguridad y calidad".

Según la Generalitat, esta actuación "responde al compromiso del Consell de fomentar el uso del transporte público, facilitando a la ciudadanía el acceso a servicios, empleo, formación y otros destinos, en línea con los objetivos de la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana".