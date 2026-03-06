El Consell autoriza un contrato de transporte sanitario para cuatro años con valor estimado de 853 millones de euros

Archivo - Ambulancias - TCASTRO - Archivo

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha autorizado la contratación del servicio y suministro de transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana para los próximos cuatro años con un presupuesto base de licitación de más de 577 millones de euros, y por un valor estimado que puede alcanzar los 853,9 millones de euros, en el que se incluyen las posibles prórrogas y modificados del contrato.

En concreto, la Conselleria de Sanidad va a licitar las prestaciones del servicio de transporte sanitario urgente y no urgente, así como el correspondiente al traslado de los equipos de personal sanitario, equipamiento y órganos requeridos para la realización de explantes y trasplantes. La duración del contrato es de cuatro años a partir de septiembre de 2026 y hasta agosto de 2030, ha detallado el Consell.

El objeto de esta contratación incluye, por una parte, el transporte sanitario urgente, entendido como aquel que debe realizarse con prioridad y sin demora por el riesgo que supone para el enfermo un retraso en el diagnóstico y/o tratamiento.

Este servicio será realizado con ambulancias que forman la flota del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana, constituida por todos los tipos de ambulancias que establece el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, que define las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera y serán gestionadas por los CICU (Centros de Información y Coordinación de Urgencias).

El contrato también incluye el transporte sanitario no urgente, es decir, el que se realiza para trasladar a pacientes que no se encuentran en situación de urgencia. Está destinado al transporte de enfermos y accidentados que no requieren asistencia sanitaria en ruta y puede ser programado o no programado.

Este transporte será realizado con ambulancias no asistenciales, gestionadas por los departamentos de salud. Este tipo de transporte sanitario no urgente es una prescripción médica basada en criterios clínicos, que incluye el traslado por diversos motivos: altas del servicio de urgencias, ingresos o altas hospitalarias, consultas externas, pruebas complementarias y prestaciones periódicas para la asistencia a hemodiálisis, rehabilitación, radioterapia o quimioterapia, entre otros.

Por otra parte, el contrato establece que la adjudicataria debe suministrar distintos tipos de vehículos destinados al apoyo logístico y coordinación, para dispositivos de riesgo previsible, emergencia con múltiples víctimas y catástrofes.

El contrato también incluye una flota de reserva con las características y dotación requerida, así como el mantenimiento de los vehículos y de la dotación de estos.

Los destinatarios son los usuarios de los departamentos de salud de la Conselleria de Sanidad, así como el resto del territorio nacional, en caso de traslados de pacientes desde o hacia otras comunidades autónomas, así como, excepcionalmente, fuera del territorio nacional.

Las bases logísticas de estos vehículos están distribuidas por toda la Comunitat Valenciana según los criterios técnicos que establece la Conselleria.