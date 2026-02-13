El Consell cambia su representación en la APV: Carlos Prades y Marián Cano sustituyen a Salvador Navarro y Ester Olivas

Archivo - Vista general del Puerto de València - APV - Archivo

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha cambiado su representación en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y ha designado como nuevos consejeros a la consellera de Industria, Marián Cano, y al presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Carlos Prades.

Prades sustituirá así al expresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, en la vocalía que la Generalitat "tiene cedida a la representación empresarial", ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Por su parte, la consellera Marián Cano toma el relevo en su vocalía a la directora general de proyectos Estratégicos, Ester Olivas.

El Consell ha agradecido a Salvador Navarro y a Ester Olivas "el tiempo servido y las labores desarrolladas". Además, Barrachina ha resaltado a Prades como "un destacado empresario en el sector de la logística, director general del Grupo Torres y presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística".

Preguntado por la continuidad en su cargo de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, tras distintas polémicas en los últimos meses, el portavoz del gobierno valenciano ha señalado que no se ha hablado de esto en el pleno. "Lo que hacemos es presumir la inocencia y respetar todos los procesos judiciales", ha señalado, después de conocerse esta misma semana que Chao está citada a declarar como investigada tras una querella presentada por el Real Club Náutico de Gandia.

Asimismo, en relación a la cuarta vocalía que le corresponde a la Generalitat, y que en la actualidad ocupa el alcalde de Gandia, el socialista José Manuel Prieto, Barrachina ha avanzado que cree que "se va a producir el nombramiento en breve".