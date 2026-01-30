El Consell colabora con Orihuela para el desarrollo del programa de la Red Tourist Info en la localidad

Archivo - Imagen de archivo de la playa de Cala Cerrada en Orihuela Costa - AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA - Archivo

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha autorizado la suscripción del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) para el desarrollo del programa de la Red Tourist Info a través del mantenimiento y actualización en esta red de las oficinas de información turística del municipio.

Este acuerdo pretende ofrecer un servicio de información de la oferta turística de este municipio y del conjunto de productos turísticos de la Comunitat Valenciana.

En concreto, mediante este convenio, ambas administraciones se prestarán colaboración en el desarrollo del Programa de la Red Tourist Info cooperando en el funcionamiento y la operatividad de las tres oficinas de información turística emplazadas en el municipio: Tourist Info Orihuela, Tourist Info Orihuela Playa y Tourist Info Orihuela Estación Intermodal.

De este modo, Turisme Comunitat Valenciana pone a disposición de las oficinas las bases de datos y la información turística de carácter público de que dispone, posibilita su acción coordinada con el resto de las oficinas de la Red Tourist Info, apoya e intensifica la gestión de la calidad del servicio y aporta las herramientas y los procedimientos para su mejora continua.

Por su parte, el Ayuntamiento de Orihuela se compromete a sostener económica y materialmente sus dos oficinas Tourist Info y a afrontar la totalidad de los gastos corrientes y del personal necesarios para su funcionamiento.

También deberá aportar el personal informador turístico con un perfil profesional adecuado para la prestación del servicio de información turística; mantener la imagen de las oficinas de turismo de acuerdo con el resto de la Red Tourist Info; y participar en los objetivos de calidad de la red y en sus sistemas de recogida e intercambio de información estadística, estudios o evaluación del servicio, entre otros cometidos.