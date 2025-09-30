El Consell colabora en la promoción turística de Elche, Benidorm y Xàtiva

Archivo - Detalle de lámpara en el techo abovedado de la Basílica de Santa María de la localidad alicantina de Elche. - Sonia Arcos - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha autorizado, en la sesión plenaria de este martes, varios convenios de colaboración para impulsar la promoción turística de Elche, Benidorm y Xàtiva.

En primer lugar, ha dado el visto bueno a la suscripción del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el organismo autónomo VisitElche para potenciar la promoción de la ciudad como referente en el turismo cultural y patrimonial, durante 2025.

Este acuerdo, al que Turisme Comunitat Valenciana destina 155.000 euros, tiene entre sus objetivos la mejora del posicionamiento de Elche como destino cultural, a través de acciones que refuercen la marca 'Elche Oasis Mediterráneo', mejorar la experiencia de los visitantes y la puesta en valor del producto cultural y patrimonial, especialmente en los periodos de menor afluencia, favoreciendo así la desestacionalización.

Las actuaciones girarán en torno al carácter cultural y patrimonial del destino, con especial protagonismo de sus tres bienes declarados Patrimonio Mundial de la Unesco: el Palmeral Histórico, el Misteri d'Elx y el Museo de Puçol. Entre las iniciativas previstas se incluye la exposición itinerante 'Elche, el Cielo en la Tierra' en ciudades como Madrid, Murcia, València y Alicante, además de instalarse en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

Asimismo, se incluye una acción promocional en París con un concierto de la Capilla y la Escolanía del Misteri d'Elx, la muestra 'Elche, el Cielo en la Tierra' y presentaciones del destino a medios y operadores turísticos, además de campañas de comunicación en medios online y offline.

El acuerdo también contempla campañas nacionales e internacionales para transmitir los valores diferenciales de Elche como destino cultural y patrimonial, que se difundirán en prensa, radio, televisión, medios digitales, portales de turismo y redes sociales, con el objetivo de reforzar la imagen de la ciudad y atraer nuevos visitantes.

Por otro lado, el gobierno valenciano ha autorizado la suscripción del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y la Fundación Visit Benidorm para la realización de actuaciones de marketing y promoción turística del municipio en el ámbito nacional e internacional durante 2025.

A través de este acuerdo, la Generalitat destinará 500.000 euros para realizar acciones que fortalezcan el posicionamiento de la localidad y sus productos turísticos incidiendo en la seguridad y la resiliencia.

Entre las actuaciones previstas destacan campañas de comunicación y publicidad, tanto online como offline, dirigidas a mercados nacionales e internacionales. En el ámbito nacional se contemplan acciones en televisión, publicidad digital y campañas específicas en canales de distribución como agencias mayoristas y agencias de viajes online. En el plano internacional, la estrategia incluye campañas dirigidas especialmente a Reino Unido y a mercados de la Unión Europea.

Además, la Fundación Visit Benidorm asistirá a ferias, talleres de trabajo y presentaciones en diferentes mercados internacionales, como Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Francia, Portugal, países nórdicos, Polonia, Italia o Alemania.

El acuerdo también incluye acciones en el mercado nacional como Fitur, Benidorm Fest, workshops en Vigo, Madrid o Valladolid además de la Feria del Corredor Expodeport, entre otras.

Por último, el Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Xàtiva para la realización de acciones de promoción y marketing en el municipio centradas en los productos gastronómicos, culturales, deportivos y familiares de la ciudad, destacando especialmente la Fira Borja durante 2025.

TEMÁTICA BORJA

El convenio, por el que Turisme Comunitat Valenciana destina al Ayuntamiento de Xàtiva 72.000 euros, incluye la realización de diferentes actividades como rutas teatralizadas familiares con la temática Borja, eventos de repercusión nacional o internacional, la gestión de una exposición itinerante, degustaciones gastronómicas, visitas guidas, exhibición de artesanía, así como la elaboración de material promocional, entre otras actuaciones.

Xàtiva, por su rico patrimonio histórico y su estratégica ubicación, es uno de los destinos culturales más relevantes de la Comunitat Valenciana. El convenio refuerza la colaboración histórica entre Turisme Comunitat Valenciana y el ayuntamiento, consolidando la promoción de la ciudad como referente turístico.

Esta colaboración responde a la apuesta de la Generalitat por apoyar la proyección turística de los destinos valencianos, combinando tradición, cultura y gastronomía para atraer un turismo diverso, sostenible y de calidad, y reforzando así el papel de Xàtiva como un núcleo clave dentro del mapa turístico de la Comunitat Valenciana.