El Consell concede ayudas de 11 millones de euros a Campofrío para su reubicación en Utiel

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este miércoles un decreto con las bases y la concesión directa de ayudas de 11 millones de euros a Campofrío para la construcción de su nuevo centro de productos cárnicos en Utiel (Valencia), que sustituye al que tenía en el municipio valenciano de Torrent y quedó gravemente afectado por la dana.

La multinacional ha adquirido una parcela de 26.000 metros cuadrados en el polígono industrial Nuevo Tollo para un proyecto al que prevé destinar un total de 134 millones de euros. La empresa reafirmó en junio su "compromiso con los más de 300 trabajadores de la planta de Torrent y sus familias.

Las ayudas directas aprobadas este miércoles por el Consell se distribuirán en tres anualidades. Para 2025 se contemplan 1.832.000 euros; en 2026, la cuantía alcanzará los 5.391.000 euros; y en 2027 se prevé una inversión de 3.777.000 euros.

Con estas subvenciones, "la Generalitat da respuesta a la situación de las empresas dañadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024 para facilitar la recuperación de su productividad y agilizar la vuelta a la normalidad".

Estas ayudas se conceden de forma directa atendiendo al carácter excepcional que los efectos que las inundaciones provocaron en las instalaciones del Grupo Campofrío en Torrent, y como apoyo al Plan Industrial de la compañía de creación de un nuevo centro que permitirá reindustrializar la zona dana, ha explicado el Consell.

El Consell considera que la inversión para la creación de un nuevo centro de transformación y comercialización de productos cárnicos en Utiel es de "extraordinario interés para el desarrollo socioeconómico de la zona dana y de la provincia de Valencia". Además, su ejecución y funcionamiento es de "gran interés público dado que contribuirá significativamente a la mejora de la eficiencia industrial, el desarrollo económico y la cohesión social en la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha justificado el interés público del proyecto en el fortalecimiento y en la mejora del empleo, ya que "se trata de una transformación industrial que conllevará la creación de unas instalaciones de las más avanzadas en transformación de productos cárnicos, que contribuirá significativamente a la mejora de la eficiencia industrial, el desarrollo económico y la cohesión social en la Comunitat Valenciana".

Por todo ello, para el Consell el proyecto tiene un interés estratégico extraordinario para el desarrollo social y económico de la Comunitat Valenciana y, por tanto, en la medida en que representa un interés público excepcional y una oportunidad única para incrementar el desarrollo económico, social, industrial y comercial de la región, su implantación y funcionamiento a largo plazo deberá ir acompañada de un conjunto de medidas e incentivos económicos.

Para el Consell, este proyecto supone la revitalización del tejido productivo de la Comunitat Valenciana en la zona dana y su contribución a los objetivos estratégicos de transición ecológica y desarrollo económico sostenible. Este marco refuerza la solidez y la proyección a largo plazo de la inversión, garantizando su plena coherencia con las políticas públicas de apoyo a la transformación industrial y a la recuperación económica.

ACTUACIONES Y COSTES SUBVENCIONABLES

Tal como recoge el decreto, que se publicará en el DOGV la próxima semana, las actuaciones financiadas mediante esta subvención incluyen inversiones en obra civil que abarcan la urbanización y obras exteriores, así como la construcción de edificios de producción, servicios industriales y áreas de almacenamiento de materias primas y productos terminados.

También incluye las actuaciones en bienes de equipo e instalaciones, entre las que se encuentran maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas especiales y sistemas energéticos y de agua de carácter avanzado.

La ayuda permitirá financiar todos los costes de inversión, tanto en activos materiales como inmateriales, vinculados a la puesta en marcha del nuevo establecimiento en Utiel.

En el caso de los activos inmateriales, la subvención podrá cubrir hasta el 50 % de los costes de inversión subvencionables asociados a la inversión inicial. Asimismo, la adquisición de terrenos será subvencionable con un límite máximo del 10 % del total de los costes considerados elegibles.

Los costes relativos al arrendamiento de activos materiales también serán subvencionables, pero atendiendo a diferentes condiciones. Una vez finalizada, la inversión deberá mantenerse en la zona durante al menos cinco años. Ello no impedirá la sustitución de instalaciones o equipos que hayan quedado obsoletos o se hayan averiado dentro de este período, siempre y cuando la actividad económica se mantenga en la zona de que se trate durante el período mínimo.