El Consell condena el doble asesinato machista de Alicante y anima a las víctimas a denunciar la violencia de género

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha "condenado y lamentado" en nombre del gobierno valenciano los presuntos asesinatos machistas de una mujer y su hija ocurridos este jueves en la ciudad de Alicante.

Barrachina ha comenzado la rueda de prensa posterior al pleno del Consell lamentando el crimen, en el que un hombre de 53 años presuntamente ha matado a su pareja, una mujer de 51, y a una de sus hijas, de 20, en una vivienda de la partida de La Cañada del Fenollar. El suceso se investiga como un posible caso de violencia de género y también ha dejado herida a otra de las hijas.

Tras este crimen, el portavoz del Consell ha querido "condenarlo, lamentarlo, animar a que las denuncias tengan lugar y confiar en que estos sean los últimos asesinatos machistas que viva Alicante".