El Consell condonará reintegros de ayudas dana a personas que cumplan requisitos y tengan dificultades para acreditarlas

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno valenciano condonará los reintegros de las ayudas de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 a personas que cumplan los requisitos pero tengan dificultades para acreditarlas.

Así lo ha anunciado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, donde ha querido lanzar un "recuerdo" a familiares y amigos de fallecidos en al dana de 2024. "En el segundo aniversario,

Barrachina ha indicado que esta medida, a propuesta de la Conselleria de Economía, se refiere a los anticipos que realizó el Gobierno valenciano a aquellas personas que, cumpliendo las exigencias de las ayudas, no hayan sido capaces, al finalizar el plazo, de acreditarlas. "Siempre que estén justificadas", ha dicho.

Tras la dana de 2024, ha recordado, por parte del Consell hubo un ingreso "inmediato" para ayudas en vivienda, en vehículos o a autónomos, y se estableció que la justificación se haría 'a posteriori'.

Tras recibir ese ingreso, Barrachina ha comentado que hay personas con dificultades para acreditar la justificación de las ayudas: "Por ejemplo, autónomos que trabajaban en la zona dana y que pueden tener su domicilio social o actividad en un municipio diferente a esa zona", ha señalado.

Así pues, ha resumido, "aquéllos que, cumpliendo los requisitos de ayuda hayan tenido dificultades justificadas para acreditarlas, no vamos a exigir la devolución de la ayuda". Barrachina ha indicado que estiman una condonación máxima de 70 millones de euros.