El Consell confía en alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos pero no es "capaz" de establecer fechas

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), se reúne con el síndic del grupo parlamentario VOX (i), José María Llanos, a 27 de enero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reiterado que la voluntad y el deseo del Consell es alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2026, aunque ha reconocido que no es "capaz" a día de hoy de establecer fechas para ello y ha insistido en que en estos momentos no hay "ninguna novedad" sobre las negociaciones con esta formación.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este viernes tras el pleno del Consell, en la que ha puesto en valor que el acuerdo con Vox que permitió la aprobación de las cuentas autonómicas de 2025 ha permitido "felizmente" que los valencianos paguen "428 millones de euros menos de lo que hubieran pagado con el Botànic", así como que actualmente hayan "8.000 docentes más y 1.000 sanitarios adicionales" y que las familias tengan "libertad" a la hora de elegir la lengua en la que estudien sus hijos.

Barrachina ha indicado que el deseo del Consell es que hayan "unos nuevos presupuestos", aunque ha remarcado que los de 2025, que actualmente están en vigor, lo hicieron "la primera semana de junio del año pasado", por lo que "no hemos alcanzado siquiera los 12 meses".

"Pero a nosotros nos gusta parecernos a los valencianos, a quienes servimos, que es gente ordenada y diligente. No queremos parecernos a Pedro Sánchez y a su Gobierno, que lleva dos años incumpliendo la Constitución prorrogando presupuestos y marginando a la Comunidad Valenciana, que es la peor financiada de España", ha argumentado.

NO SE MARCA "NI DÍA O FECHA"

Preguntado por cuál sería la fecha límite para presentarlos y llevarlos a Les Corts, el conseller ha señalado que el Gobierno valenciano no se marca "un día o una fecha" y ha replicado que en el caso del Gobierno de España "se cuentan no por días, sino por años los retrasos en cumplir con su obligación constitucional de presentar presupuestos".

En cualquier caso, ha insistido en que la "esperanza" del Consell es "alcanzar un acuerdo con Vox", dado que "todos los acuerdos previos nos han permitido cumplir con aquellos compromisos que adquirimos con los valencianos en materia de reducción de listas de espera, de bajada de impuestos y de mayor libertad para los padres a la hora de elegir lengua". "Por tanto, tenemos el deseo y la ambición compartida, pero no soy capaz de ponerle fecha", ha resumido.

"A MÍ ESTAS COSAS ME VUELAN ALTAS"

Cuestionado por si el Consell se plantea llevar los presupuestos a Les Corts sin haber cerrado un acuerdo previo con Vox, Miguel Barrachina ha reconocido que estas cuestiones se le escapan: "A mí estas cosas me vuelan altas, yo soy el portavoz y conseller modesto de Agricultura".

Dicho esto, ha puesto en valor el "gran éxito" de las políticas que puestas en marcha "junto a Vox" en la Comunitat Valenciana y se ha mostrado "agradecido" ante el "leal respaldo que hemos tenido y que tenemos en nuestras políticas" que, según ha insistido, han permitido un ahorro de 428 millones de euros para los valencianos por "las bajadas en el IRPF, la eliminación del impuesto de sucesiones, del impuesto a la muerte, del de transmisiones patrimoniales, el de la vivienda y el de patrimonio".

"Esa senda de bajada de impuestos y mejora en la prestación de servicios públicos es una senda que hemos compartido y que nos gustaría seguir compartiendo. Y, por tanto, interpreto que el deseo del presidente --Juanfran Pérez Llorca-- es alcanzar un acuerdo con Vox", ha zanjado.