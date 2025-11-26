El Consell contempla "todos los escenarios" respecto al presupuesto de la Generalitat: "Vamos paso a paso"

La consellera de Hacienda y Economía en funciones, Ruth Merino - GVA

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha explicado que el gobierno valenciano, tras la previsible investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, seguirá trabajando en las próximas semanas "en todos los escenarios" sobre las cuentas de 2026 y "respecto a todo lo demás". "Vamos paso a paso", ha indicado.

Así lo ha señalado preguntada por el calendario para la aprobación del presupuesto de la Generalitat de 2026, en declaraciones a los medios durante las XIII Jornadas RIFDE de Finanzas Autonómicas que se celebran este miércoles y jueves en València.

Merino ha indicado que el Consell trabaja "paso a paso" y, sobre si podría alargarse la aprobación de las cuentas autonómicas hasta junio, la consellera ha señalado que "todo es factible". "Se puede trabajar con presupuesto prorrogado y después, en función de las circunstancias, se decidirá lo que se va haciendo. Lo importante es mañana, la sesión de investidura, y a partir de ahí seguir trabajando por los ciudadanos", ha subrayado.

Respecto a si el Ministerio de Hacienda ha proporcionado al Consell información suficiente para poder elaborar estos presupuestos, Merino ha respondido que sí que cuentan con unos indicadores con los datos que ha transmitido, aunque no se aprueben en el Congreso de los Diputados. Además, ha destacado que la Comunitat Valenciana, según las previsiones de la AIReF, está en condiciones de cumplir con la regla de gasto.

Sobre si da por perdido el FLA extraordinario para este año, Merino ha comentado que este mismo martes "se aprobó por el Consejo de Ministros la autorización para endeudarnos por esa segunda parte del 25% restante que quedaba del FLA extraordinario".

"La ministra, un año después casi, mirándome a la cara, tuvo la desfachatez de decir 'vamos a trabajar en ello, consejera', como si le fueran a dar una vuelta cuando hace un año ya, en diciembre, que vimos que posiblemente ese año no llegaría, como así ha sido", ha asegurado.

Respecto a si lo esperan para 2026, Merino ha señalado que seguirá intentando conseguir una respuesta por parte del Gobierno. "Que llegue, pero en caso de que no llegue, que me diga la razón, porque ni siquiera me ha dicho una verdad al respecto", ha reprochado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"No sabemos cuál es la razón para que a una comunidad que está tan lastrada por la financiación como la nuestra no llegue el FLA extraordinario", ha apostillado.