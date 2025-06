El Consell convoca la Mesa del Diálogo Social la próxima semana para abordar la necesidad de reclamar el FLA al Gobierno

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha confirmado que el Consell ha convocado para el próximo miércoles 25 de junio una reunión de la Mesa del Diálogo Social, en la que participan los sindicatos y la patronal, para abordar la reclamación al Gobierno de España para que apruebe el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario y la reforma del sistema de financiación, "para instar a que todos, de la mano, juntos, hagamos esa fuerza".

De este modo lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada después de que este lunes la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), CCOO PV y UGT-PV, en un comunicado conjunto, pidieran que "se preserve el consenso y la unidad" de la Plataforma per un Finançament Just y lamentaran que "el último paso dado por el PP --enviar una carta al resto de integrantes para convocar una reunión con la que exigir avances al Gobierno en esta materia-- pueda poner en riesgo el funcionamiento y la cohesión interna" de la misma.

Camarero ha insistido en que, para el Consell, el diálogo social es "fundamental", algo por lo que han "apostado, abogado y defendido" durante toda la legislatura desde el gobierno valenciano. Dicho esto, ha señalado que en la mañana de este mismo martes el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "ha tenido la oportunidad de hablar" con los representantes de la CEV y los sindicatos CCOO PV y UGT PV, a quienes ha planteado la propuesta de reunirse el próximo 25 de junio. "Y, en principio, han aceptado", ha indicado.

Así, ha subrayado que este encuentro se celebrará de forma "inmediata" y ha avanzado que en el orden del día estará "la necesidad de reclamar al Gobierno de España la financiación y el extra FLA". "Nos preocupa y nos ocupa la insostenible situación de la financiación valenciana", ha remarcado.

En este contexto, la vicepresidenta primera del Consell ha considerado "importante" el apoyo de la Plataforma pel Finançament Just y ha hecho hincapié en que hace un año tanto la CEV como los sindicatos "denunciaron y lamentaron" que el PSPV "rompiera la unidad" de este foro. No obstante, ha afirmado que lo "más preocupante" es que esa "ruptura" se mantenga hoy por parte de los socialistas.

"ESTO NO VA DE COLORES NI PARTIDOS"

Dicho esto, ha reflexionado: "Esto no va de colores políticos, esto no va de partidos políticos, esto va de los valencianos, esto va de la financiación. Y ahora, más que nunca, de la financiación que merecen los especialmente afectados por la dana y esa reconstrucción que se necesita. Esto va de Valencia y esto no va de otra cosa".

Por eso mismo, ha garantizado que el Consell va a seguir trabajando en reclamar la financiación que la Comunitat "se merece", así como el FLA porque es "imprescindible para salir adelante". "El Gobierno de España no puede seguir asfixiando" a la Comunitat en "la peor situación", ha reclamado al Ejecutivo central, al que ha advertido: "No pueden racanear el dinero a los valencianos". Ante este escenario, ha apelado a la "unidad" desde la Comunitat para "defender todos juntos lo que se merecen los valencianos".

CRÍTICAS AL PSPV Y COMPROMÍS

En este punto, ha aprovechado para criticar que Compromís esté "más preocupado de rascar votos o de sacar rédito a la situación provocada por la dana que de pelear por la financiación que merecen los valencianos" y que el PSPV esté "más preocupado por buscar cortinas de humo y tapar esa situación en la que llevan viviendo en los últimos tiempos tras ese informe de la UCO que ha desestabilizado completamente al Gobierno". "La oposición debe de posicionarse de una vez por todas", ha recalcado.

Así, ha afeado a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y al "resto de la oposición" de izquierdas que se hayan situado "más al lado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que al lado de los valencianos". "Y ya es hora de reclamarles que se sitúen al lado de los valencianos, que sean valientes y que, por una vez, no se pongan al lado de Sánchez", ha insistido.

RESPETO A "TODAS LAS PARTES"

Y preguntada por si comparte las declaraciones del síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, que se ha mostrado "sorprendido" con que la CEV emitiera un comunicado conjunto con CCOO PV y UGT PV, Susana Camarero ha asegurado que ella respeta "absolutamente a todas las partes, a los sindicatos y a la patronal", y ha incidido en que la voluntad del Consell es que la Mesa del Diálogo Social se convoque "para instar a que todos, de la mano, juntos, hagamos esa fuerza ante el Gobierno de España".

"Siempre he escuchado a la CEV defender que es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica, siempre he escuchado a los sindicatos pelear por esa reforma y por el extra FLA", ha señalado la vicepresidenta primera, que ha apuntado que la CEV también ha reclamado "en reiteradas ocasiones" estas reivindicaciones a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.

"Me quedo con el apoyo que siempre ha mantenido tanto la CEV como los sindicatos a esa necesaria reforma de la financiación y a esa necesaria petición al Gobierno de España del extra FLA", ha zanjado.