El Consell critica la "situación tercermundista" de las Cercanías valencianas y que Adif no ejecute sus fondos europeos

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ofrece declaraciones a los medios (imagen de archivo)- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha denunciado que la red de Cercanías en la Comunitat Valenciana se encuentra en una "situación tercermundista" y "la falta de ejecución de fondos europeos" por parte de Adif.

Así lo ha manifestado durante un acto este martes para hacer balance del primer año del Pla Endavant y de los avances de la reconstrucción. Unas actuaciones autonómicas que ha contrapuesto a las estatales en materia ferroviaria.

Martínez Mus ha subrayado que las Cercanías "son vitales" para la movilidad del área metropolitana de València y para las de las tres capitales de la Comunitat Valenciana.

En este marco, ha reprochado al Ejecutivo central que aún queda por reparar la vía de la línea C3 en el tramo entre Utiel y Bunyol (Valencia), que continúa con la circulación interrumpida después de los daños sufridos en la dana de 2024.

Igualmente, el conseller ha afeado que el Plan de Cercanías 2020-2025 terminó el pasado año con una ejecución que "no llega a la mitad" y ha advertido que trenes que en 2020se consideraban ya obsoletos "hoy continúan circulando".

Vicente Martínez Mus ha cargado contra la "falta de ejecución" de fondos europeos en Cercanías, con un 5% para el conjunto de la red española, una cifra "intolerable" que implica que "hemos visto los fondos europeos y han pasado de largo". Por ello, ha comparado esta situación con la película de 'Bienvenido, Mr. Marshall' de Luis García Berlanga.

El conseller ha afirmado que, por contra, en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se han ejecutado el 98 % de los fondos europeos asignados durante 2025 y el 60 % en lo que va de año.

ASUMIR LAS COMPETENCIAS

Por otro lado, preguntado por si la Generalitat quiere asumir las competencias de Cercanías, Martínez Mus ha afirmado que "lo primero e importante es tener una red como corresponde". "No me gustaría asumir una red que está tan necesitada de inversión desde una administración que está muy limitada con los recursos con la infrafinanciación que tenemos. Lo primero que tenemos que pedir es que esa red esté en condiciones modernizadas y apropiadas para el siglo XXI", ha señalado.

"Nunca nos hemos negado ni posicionado a favor", ha comentado Martínez Mus, antes de insistir: "Tenemos que exigir que nos la pongan al mismo nivel que exige la Comunitat Valenciana, luego hablaremos de eso".