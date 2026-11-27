El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell. ARCHIVO. - GVA
VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que el gobierno valenciano seguirá defendiendo el criterio de exigir diez años de "arraigo" en los municipios de la Comunitat para acceder a vivienda protegida o a otras ayudas sociales, lo que ha calificado de "lógico" para priorizar a las personas empadronadas y "arraigadas". "Y que no se siga provocando ese brutal efecto llamada de que pueda acceder cualquier personal del mundo sin ninguna vinculación con el municipio", ha agregado.
Así lo ha manifestado en su comparecencia semanal tras la reunión del Consell, preguntado por la respuesta parlamentaria del comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, a la pregunta realizada por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, por la ley aprobada por PP y Vox en Les Corts en la que se advierte que discriminar a residentes legales con el principio de "prioridad nacional" viola el derecho comunitario, que prohíbe la discriminación indirecta mediante criterios como imponer a los no nacionales tiempos más largos de residencia que a los nacionales para acceder al mismo trato.
Barrachina (PP) --que ha remarcado que se trata de una respuesta parlamentaria que el Consell "respeta" pero que la administración autonómica no ha recibido "ningún requerimiento" de la UE al respecto-- ha asegurado que es "indispensable" exigir un requisito de "arraigo" para acceder a vivienda o ayudas. Según ha argumentado, cuando un ayuntamiento "decide con su dinero" construir viviendas protegidas o dar determinadas ayudas, es "lógico" que tengan "prioridad" las personas empadronadas y "arraigadas" en esa localidad. "Y que no se siga provocando ese brutal efecto llamada de que pueda acceder cualquier personal del mundo sin ninguna vinculación con el municipio", ha agregado.
"EL PROBLEMA ES SUYO"
"Por tanto, seguimos defendiendo el arraigo --ha abundado--. Si Compromís o respuestas europeas no piensan así, el problema es suyo. La inmensísima mayoría de los valencianos creemos que los recursos públicos de los valencianos deben ir a resolver los problemas de los valencianos".
Ha insistido en que es "lo razonable", así como "lo que votó el parlamento valenciano" y "lo que lógicamente se debe imponer": "Por tanto, pensamos exactamente igual hoy, después de esta respuesta parlamentaria, que ayer".
Preguntado por si el Consell piensa reducir el requisito de años de empadronamiento tras la advertencia de Bruselas, Barrachina ha reiterado que, a juicio del ejecutivo autonómico, es algo "justo" y una "buena decisión".
Como ejemplo, ha señalado que "cuando hay vivienda social promovida por el Ayuntamiento de Alboraya, los vecinos de esta población "deben tener preferencia sobre los de otro país, que son personas que no conocen Alboraya". De lo contrario, según él, se está "creando un problema de efecto llamada" cuando, actualmente y a su parecer, "España es una nación invadida".
Respecto a si el Consell teme una sanción de Bruselas tras esta advertencia, ha afirmado que le sorprende y le parece "absurdo" que haya "partidos presuntamente valencianos como Compromís que pretenda que las viviendas sociales hechas con el dinero de los valencianos no puedan ser para los valencianos".
"De la misma forma que Compromís ya ha cambiado de posición, porque antes un día de arraigo les parecía racista y xenófobo y ahora cinco años les parece correcto, van a volver a cambiar. Y en Europa se va a imponer lo lógico", ha agregado.
En este punto, ha aludido a que "tenemos un gravísimo problema de vivienda que, si pretendemos resolverlo con recursos de los valencianos, con recursos del Consell y de los ayuntamientos, lógicamente deben tener preferencia los empadronados en cada municipio". "Nos parece obvio a todos y, si a Compromís no se lo parece, tiene un problema", ha repetido.
Al ser preguntado por si se puede producir inseguridad jurídica, Barrachina ha subrayado que la Bruselas no ha trasladado "ningún requerimiento judicial" ni "absolutamente nada" al respecto, sino que lo que hay es "una oportuna respuesta parlamentaria hoy, en el viernes previo a la jornada de reflexión" de las elecciones generales del 29N. Ha reiterado que "ayuntamientos socialistas como el de Gandia han venido exigiendo esto", por lo que cree que es lo que se va a terminar imponiendo porque, según él, "es cuestión de tiempo".
"Lo que no entiendo es que cuando un ayuntamiento pedía tres años, como Gandia, sea apostar por los vecinos y que cuando se piden seis o diez años, eso sea racismo o xenofobia", ha sostenido, para acusar a PSOE y Compromís de haber incrementado el problema de la vivienda en España.
Y ha mantenido: "Lo correcto es lo que estamos haciendo. La cuestión no es si está bien hecho o mal hecho, sino de cantidad. Sinceramente, diez años nos parece una buena cifra, es lo que hemos aprobado y lo que vamos a defender. Y al tiempo, quienes hoy critican esta medida, se sumarán a ella".