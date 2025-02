El Consell defiende que la ley de la huerta se ha modificado "pensando en los agricultores"

VALENCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado, respecto a las movilizaciones contra la modificación de la Ley de la huerta, que este cambio normativo se ha realizado "pensando en los agricultores".

Así lo ha defendido, en declaraciones a los medios durante una visita a las obras de la conexión subterránea de las estaciones de Xàtiva y Alacant, preguntado por la concentración que tuvo lugar este domingo en Catarroja (Valencia).

Martínez Mus ha aseverado que "quien no quiera ver la huerta como una actividad agrícola, que es lo que es, la está condenando, porque es una actividad económica, no es un jardín, no es un paisaje. Es una actividad que para la supervivencia tiene que tener toda la capacidad de que los agricultores hagan lo necesario para poder mantener sus explotaciones rentables".

El conseller ha añadido que la ley de la huerta, con los términos en los que la estableció el anterior gobierno, "en los últimos años no ha conseguido proteger nada de la huerta". "Lo que ha hecho ha sido empeorar la situación, multiplicar los campos abandonados y en ese rumbo no íbamos bien para proteger la huerta y es lo que estamos haciendo", ha zanjado.