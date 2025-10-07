El Consell defiende que los vídeos del 29O acreditan que la CHJ "no dijo nada" de la crecida del Poyo hasta las 18.43

Recalca que hay vídeos que recogen "momentos puntuales" y no son "un acta": "No había actas del Cecopi ni con el Botànic ni ahora"

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha sostenido que los últimos vídeos que han trascendido del día de la dana acreditan que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "no dijo absolutamente nada" de la crecida del barranco del Poyo "hasta las 18.43 horas" del pasado 29 de octubre, día de la catástrofe que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos. Según ella, esta es "una información pública que es conocida desde el principio, se ha explicado desde el primer día".

Así ha valorado, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, las nuevas imágenes que trascendieron este lunes, grabadas en la mañana de la dana en el Centro de Coordinación de Emergencias y entregadas en el juzgado que investiga la gestión de la catástrofe. Este vídeo refleja las anotaciones que a mediodía tomaba la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa judicial, ante las explicaciones que le daba el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez: "Río Magro, barranco del Pollo (sic)" --el nombre de la rambla es del Poyo--.

Camarero ha esgrimido que el día de la dana, a partir de las 12.30 horas y tras recibir información de la CHJ, Emergencias de la Generalitat activó una alerta hidrológica "que permaneció durante todo el día" sobre la crecida del Poyo, tras lo que agentes medioambientales del organismo estatal y bomberos forestales "fueron a comprobar el cauce" y vieron que "prácticamente estaba seco".

Después ha indicado que la CHJ mandó "tres avisos continuados" sobre una reducción del caudal del Poyo "hasta llegar a 28 m3/s", tras lo que ha reiterado que hubo "un suspenso de información durante dos horas y media, hasta las 18.43" cuando llegó a "1.686 m3/s". Un "silencio" que ha asegurado que confirmó "el propio Miguel Polo", presidente de la CHJ, en su declaración como testigo ante la jueza de la dana.

En cualquier caso, ha garantizado que la alerta hidrológica de la Generalitat se mantuvo porque es algo "distinto" a los informes que envió por correo electrónico la CHJ sobre el Poyo. Preguntada por si cree que estas imágenes demuestran que la Generalitat "falló en el control de los barrancos por la tarde", ha instado a que "sean los técnicos los que cuenten" si es así porque ella ni formaba ni forma parte de la emergencia.

Inquirida por la afirmación del Consell de que "nunca se habló del Poyo en el Cecopi", ha sostenido que se están "mezclando dos vídeos diferentes" porque las imágenes de Pradas conocidas este lunes son de la mañana y "no es el Cecopi". "Tanto Pilar Bernabé como el responsable de Aemet y Miguel Polo, que no son sospechosos de estar de parte de la Generalitat, han confirmado no se habló del Poyo en el Cecopi; me limito a trasladar sus declaraciones", ha dicho sobre la delegada del Gobierno y los otros dos responsables de organismos estatales.

Ante la pregunta de por qué Pradas habló sobre el Poyo por la mañana y por la tarde dijo que "no le apetecía" llamar a Polo, Camarero ha dicho que "no está en la cabeza de la consellera ni puede contestar cuestiones que competen absolutamente" a Pradas.

En cuanto a una reciente apreciación de la jueza de que hubo una "negligencia grosera" por el retraso al enviar el ES-Alert a la población a las 20.11 horas --en comparación con la alarma enviada a finales del pasado septiembre antes de que se iniciara la alerta roja por lluvias--, se ha limitado a reiterar que el Consell no valora la instrucción judicial y la "respeta".

"NO HABÍA ACTAS DEL CECOPI, NI CON EL BOTÀNIC NI AHORA"

Cuestionada por qué la Conselleria de Emergencias negó que hubiera grabaciones del Cecopi, ha insistido en que los vídeos conocidos recientemente son "mudos periodísticos" que recogen "momentos puntuales" y no son "un acta de la reunión": "No había actas del Cecopi, ni con el Botànic ni ahora (...) Es lo que hay y lo que se ha entregado cuando se ha pedido".

Respecto a por qué no se han remitido hasta ahora a pesar de que eran imágenes grabadas por la mañana del 29O, antes de que se iniciara el Cecopi, Camarero ha explicado que "son recursos periodísticos que graba una empresa y que tenía archivados" y que "supone" que se aportará a la jueza todas las imágenes que solicite.

TRAYECTOS DE LOS COCHES OFICIALES

Por otro lado, sobre los trayectos de los coches oficiales el 29O, la vicepresidenta ha explicado que en su caso los ha trasladado a la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts y ha garantizado que la Generalitat "dará respuesta a las solicitudes que se hagan", al ser preguntada por si se aportarán los del 'president', Carlos Mazón.

A la también consellera de Servicios Sociales se le ha preguntado por el servicio de teleasistencia, del que un total de 37 usuarios fallecieron en la dana. Camarero ha acusado a la oposición de "mentir descaradamente" cuando dice que se les podría haber avisado porque "no es un servicio de alerta ni de mensajería, son llamadas telefónicas personalizadas y no avisos masivos".

Además, ha asegurado que "todas las llamadas recibidas" de ese servicio, de "todas las personas que apretaron el botón" en el día de la dana y los posteriores, "fueron derivadas a los servicios de emergencia: al 112, a policías locales y a centros de salud". Ha explicado que su departamento ha consultado esta información en los últimos días con la empresa que presta el servicio.

LOS NUEVOS VÍDEOS

Los nuevos vídeos que trascendieron este lunes, grabados por una productora contratada por Emergencias y que están entregados en el juzgado, reflejan distintos momentos de la mañana del día de la dana, horas antes de la reunión del Cecopi que fue a las 17.00 horas. En ellos se ve a la exconsellera Pradas entrando en uno de los edificios junto con el ex número dos de su departamento, Emilio Argüeso (los dos son los únicos investigados), y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

A la llegada, se oye a Pradas decir que acaba de hablar con Bernabé, y se refleja que han hablado de Catadau. En este vídeo se inluyen dos imágenes de los paneles con horas: 12.32 y 12.38, en distintos momentos.

Del audio, se oye a la exconsellera preguntar a Suárez por "cómo es" la situación en el Magro. "Es de seguimiento, de ir viendo; hemos emitido la alerta hidrológica en el Magro y en la rambla del Poyo", señala el alto cargo de Emergencias, que añade: "Es lo más inmediato" y comunica que han informado a los ayuntamientos.

Pradas pregunta si con esa alerta se ha mandado a algún medio especial, a lo que su interlocutor indica que "bomberos forestales para que hagan el seguimiento (...) en esas zonas; seguimiento visual para que nos informen; aquí lo importante es que nos informen si hay variación".

Otra persona indica que se acaba de declarar la alerta hidrológica y "es donde los bomberos forestales van a estar haciendo la vigilancia". "Pero el mensaje que tenemos que cuidar es que nos ha pasado en otras muchas alertas que después que hay gente a la se la ha llevado el agua", subraya Suárez.

La exconsellera, que ha hecho las anotaciones señaladas, da órdenes de qué hacer: "en redes sociales que alertemos, por favor, y las zonas donde acabamos de decretar la alerta hidrológica que afecta al río Magro, rambla del Poyo, y hacer el listado de los municipios afectados por esta alerta".

En otro vídeo, donde se recoge una imagen del panel con las 13.56 horas, la consellera es informada de que en Emergencias se están recibiendo llamadas "no por la lluvia en sí", si no por lo que llega de los barrancos. "Es lo que nos está preocupando más", indica ella, en una conversación con un técnico donde se hace alusión a localidades como Quart de Poblet, Aldaia , Buñol o Manises.