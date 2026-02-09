El Consell, desfavorable a la propuesta de Compromís para quitar privilegios a 'expresidents' como Mazón

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha emitido criterio desfavorable a la toma en consideración de la propuesta de Compromís en Les Corts para reformar el Estatuto de Expresidentes, con la que la coalición valencianista pretendía evitar que los exjefes del Consell como Carlos Mazón tengan derecho a un puesto como miembro nato en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros, además de quitarles otros privilegios.

"Esta es una norma antigua que obtuvo un altísimo consenso parlamentario y que lo que hace es dignificar la tarea de los expresidentes. Por tanto, no entendemos que a nuestro juicio deba ser derogada esa norma", ha manifestado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, sobre el Estatuto de Expresidentes, en su comparecencia posterior al pleno de este lunes.

La proposición no de ley (PNL) de Compromís pretendía retirar a los 'expresidents' su puesto nato en el CJC, la oficina de apoyo y los puestos de asesores y conductor. La coalición valencianista considera que el apoyo a los exjefes del Consell se debe limitar a ofrecerles un vehículo oficial para actos protocolarios, medios para preservar su seguridad personal y apoyo económico y material para la organización de actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con su actividad al frente de la Generalitat o el fomento del autogobierno valenciano.

Se trata de una propuesta que ya se sometió al debate en Les Corts en marzo del año pasado, meses antes de la dimisión de Mazón, y que no prosperó porque ni PP ni PSPV ni Vox votaron a favor. Compromís la volvió a registrar el pasado diciembre para que Mazón no continúe disponiendo de una oficina de 'expresident', que está ubicada en la ciudad de Alicante, y de todos los privilegios establecidos en el Estatuto de Expresidentes.

Esta norma, que fue pactada en 2002 por PP y PSPV, establece que los 'expresidentes' pueden ser miembros natos del CJC durante 15 años, en el caso de que hayan ejercido como jefes del Consell durante al menos una legislatura completa. También permite que, si no agotan la legislatura pero están al menos dos años en el cargo, sean miembros del CJC por el mismo tiempo que hayan sido 'presidents'.