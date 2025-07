El Consell destaca la autonomía de À Punt y aboga por una televisión "que se vea" ante el modelo "sectario" del Botànic

"Antes era suya y hoy es de todos", afea Camarero a Compromís, que denuncia la vuelta a "los peores tiempos de Canal 9"

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha destacado la "autonomía" e "independencia" de À Punt, que ahora es "independiente, plural y profesional", y ha apostado por una televisión "de todos y para todos" y "que se vea" frente al anterior modelo "sectario" impulsado por el Botànic. "Antes era suya, hoy es de todos y eso es lo que de verdad les preocupa y molesta", ha replicado a Compromís, que ha acusado al PP de volver a "los peores tiempos de Canal 9" y de impulsar un modelo "opaco, partidista y censurador".

Así lo ha manifestado en una interpelación sobre la política general del Consell respecto a À Punt formulada por la diputada Mª Josep Amigó en el pleno de Les Corts de este jueves. La también portavoz del Consell ha resaltado que ahora "están subiendo las audiencias" de la televisión pública, "por fin", y que tras el cambio de modelo es "la de todos, no un instrumento al servicio de quien gobierna", como a su juicio ocurría con el anterior gobierno.

"Los medios de comunicación públicos no están para servir a los gobiernos ni a los partidos políticos, no están para actuar como correo de transmisión ideológica de nadie", ha recalcado la vicepresidenta, que ha incidido en que el "papel" del gobierno valenciano "no es dictar contenidos ni controlar líneas editoriales", sino garantizar "unos medios económicos para que À Punt pueda cumplir correctamente con su función de servicio público independiente, plural, transparente y de calidad".

En este sentido, ha resaltado la "autonomía de funcionamiento" de los medios públicos valencianos fruto de la nueva ley aprobada hace un año por Les Corts que rige su funcionamiento, impulsada por el PP y Vox, una norma que, según ha subrayado, promueve "un nuevo modelo audiovisual que no aspira a tener una televisión de partidos, sino una de todos y para todos".

"Una televisión que represente la pluralidad real de la Comunitat Valenciana desde el punto de vista social, territorial y lingüístico. Una televisión que no se dedique a adoctrinar, que es lo que pasaba, sino a informar, formar y entretener con rigor y responsabilidad", ha sostenido Camarero, que ha insistido en que el objetivo del Consell respecto a À Punt es "garantizar su independencia, su funcionamiento independiente y la calidad del servicio que ofrece".

ESFUERZO ECONÓMICO "CONSIDERABLE" Y BAJAS AUDIENCIAS

En este sentido, ha valorado el esfuerzo económico "considerable" que realiza el Consell con el presupuesto destinado a À Punt para ofrecer "un servicio público de calidad", que alcanza este año los 86 millones de euros. Sin embargo, ha lamentado que la cuota de pantalla de la televisión fue del 2,6 por ciento en 2024, "la más baja de todas las autonómicas", datos de los que ha responsabilizado al Botànic.

"Era un modelo de televisión que no estaba conectando con la ciudadanía, que no estaba llegando a los hogares de forma regular, que no estaba cumpliendo con su misión de servicio público de forma efectiva. Y no es culpa de este Consell, es culpa de la gestión del Botànic, que condenó a la radiotelevisión valenciana a un modelo sectario imponiendo su ideología", ha argumentado.

Por todo ello, ha señalado que para "corregir esta situación" el Consell debe "dejar trabajar a los profesionales con libertad y autonomía, que es lo que se está haciendo" con la nueva dirección, quien tiene "la responsabilidad de corregir la deriva, modernizar formatos, impulsar la producción valenciana, recuperar la confianza de la ciudadanía" y, en definitiva, "tener una televisión y una radio que interese, informe, llegue a más gente y represente a todos los valencianos, hablen la lengua que hablen y vivan donde vivan".

INFORMATIVOS Y VALENCIANO

Además, sobre el Consejo de Informativos, ha indicado que este organismo "sigue en funciones, cumpliendo con su papel de vigilancia sobre la objetividad, la imparcialidad y la veracidad de los contenidos informativos" y ha apuntado que en este momento "se está elaborando un nuevo reglamento orgánico, como exige la ley aprobada".

Respecto al valenciano, Camarero ha recalcado que es "la lengua vehicular" de À Punt, al tiempo que ha apostado por que en la radiotelevisión pública haya "una parte en castellano". Sobre esta cuestión, ha pedido a Compromís que dejen de "manipular los datos" porque el "porcentaje actual es 90% valenciano y 10% castellano". "Por lo tanto, estamos cumpliendo con la ley", ha valorado.

Además, a su juicio, "emitir determinados contenidos en castellano no significa renunciar al valenciano, sino abrir la puerta a nuevos públicos y cumplir con el principio básico de servicio público, incluir y no excluir". Por todo ello, ha pedido "dejar trabajar con responsabilidad" al nuevo equipo de dirección y no "condenar ideológicamente lo que tiene que ser un bien común de todos los valencianos y no una herramienta al servicio de unos pocos".

COMPROMÍS DICE QUE VUELVE EL "CONTROL POLÍTICO"

Por su parte, la diputada de Compromís Mª Josep Amigó ha denunciado la "deriva absoluta" de À Punt con la nueva dirección y ha lamentado la vuelta "de la manipulación, el control político y el arrinconamiento del valenciano". "Han utilizado la reforma de la ley para desmantelar un consenso parlamentario que permitió construir una radiotelevisión profesional, plural y valenciana", ha censurado.

En esta línea, ha criticado el nombramiento de Vicente Ordaz como presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), que se produjo "sin consenso, sin diálogo" y con "imposición" por parte del PP. Y ha lamentado que en el consejo de administración de esta entidad "ya no hay pluralismo". "Es su manera de entender el servicio público, como una herramienta al servicio de poder", ha reprochado a Camarero.

También ha cuestionado la "eliminación" del Consejo de Informativos y el cese de Iván Esteve, "responsable de la cobertura ejemplar de la dana", como director de Informativos, y su reemplazo por Josep Magraner, "una persona de total confianza del PP que fue responsable de la cobertura de la visita del Papa" en Canal 9. Y ha criticado la emisión de festejos taurinos en À Punt: "¿Puede haber algo más vergonzoso y lamentable?".

Frente a ello, ha apostado por una radiotelevisión con "independencia e imparcialidad, que impulse el valenciano, difunda nuestro patrimonio, colabore con otras televisiones de nuestro ámbito lingüístico, cree contenidos de calidad e impulse al sector audiovisual".

"NADIE OBLIGA A LOS VALENCIANOS A VER" LOS TOROS

En su réplica, Susana Camarero ha resaltado antes las críticas de la diputada de Compromís a la retransmisión de festejos taurinos que la primera emisión de una corrida de toros en À Punt fue una de las emisiones "más vistas" y ha defendido la postura de "dejar libertad a la gente a ver lo que les dé la gana". "Nadie obliga a los valencianos a verlos, lo eligen ellos", ha afirmado.

Y sobre la salida de tres responsables del departamento de Programas, ha indicado que estos cambios se deben a "decisiones empresariales y lo que se hace es amortizar puestos". "À Punt no era la televisión de los valencianos, era el brazo mediático del gobierno del Botànic y, como ahora no lo es, les molesta", ha zanjado.