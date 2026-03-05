El Consell destaca que la Comunitat ofrece "seguridad, estabilidad y proyección" para la inversión hotelera

Jornada ‘II Investor Day’ - GVA

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha clausurado la jornada 'II Investor Day' organizada por Hosbec, un encuentro dedicado a la inversión hotelera y turística bajo el lema 'El futuro de la inversión hotelera en la Comunitat Valenciana'.

Durante su intervención, Camarero ha subrayado que cuando el sector hotelero y el mundo inversor se reúnen "en realidad están hablando del futuro del turismo en la Comunitat Valenciana", un sector que representa cerca del 19 % del PIB autonómico y genera más de 385.000 empleos, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, ha destacado que el turismo no solo crea riqueza, sino que también "vertebra territorio, dinamiza ciudades y genera oportunidades también en el interior". Por ello, ha señalado que hablar de inversión hotelera "es también hablar de modelo turístico, competitividad y futuro económico para la Comunitat Valenciana".

El secretario autonómico ha remarcado que la Comunitat Valenciana es hoy un destino turístico "maduro, consolidado y competitivo", que continúa evolucionando y generando confianza entre los inversores. Como ejemplo, ha recordado que desde 2019 las plazas hoteleras han crecido un 9,3 por ciento en esta autonomía.

En este sentido, ha señalado que "esto no ocurre por casualidad, ocurre porque hay demanda turística, porque hay empresas sólidas y porque existe confianza en el destino" y ha aseverado que "la confianza es la base de cualquier inversión".

Respecto a las tendencias del mercado, Camarero ha puesto en valor la transición del segmento de lujo de alto valor (Upscale) hacia modelos denominados Lifestyle, centrados en experiencias diferenciales, diseño, gastronomía y espacios sociales que permiten atraer a un viajero más exigente y con mayor capacidad de gasto.

Asimismo, ha destacado la aparición de nuevos formatos de inversión vinculados a activos alternativos, como apartahoteles, 'glamping' o fórmulas híbridas, que "combinan distintos usos, optimizan la rentabilidad y amplían las oportunidades de desarrollo del sector".

Durante la clausura de la jornada, Camarero ha remarcado también el papel de las administraciones públicas en el desarrollo del destino turístico. Así, ha afirmado que "las instituciones no construimos hoteles, pero sí tenemos la responsabilidad de construir el destino en el que esos hoteles tienen sentido".

En este contexto, ha explicado que la Generalitat trabaja en tres grandes líneas estratégicas para consolidar la competitividad del turismo valenciano: la sostenibilidad, desde el punto de vista ambiental, social y económico; la diversificación de la oferta turística, apostando por productos como el turismo cultural, deportivo, gastronómico, de naturaleza o de interior; y la seguridad jurídica y la estabilidad normativa, factores esenciales para atraer inversión de calidad.

El secretario autonómico ha concluido señalando que "nuestro objetivo es que la Comunitat Valenciana no solo sea un lugar donde invertir, sino el lugar donde la inversión encuentra su mayor seguridad y proyección".

La jornada ha reunido a inversores, expertos y representantes institucionales para analizar la rentabilidad, la diversificación y los nuevos modelos de negocio en el sector hotelero de la Comunitat Valenciana.

"CONTEXTO HISTÓRICO"

Por su parte, desde Hosbec destacan, en un comunicado, que el encuentro se ha desarrollado en un "contexto histórico" para el turismo valenciano, "marcado por unos resultados sin precedentes".

En 2025, los hoteles de la región superaron por primera vez la barrera de los diez millones de clientes y registraron más de 31,6 millones de pernoctaciones. El sector se ha consolidado como el principal motor económico regional, generando un gasto turístico que roza los 18.000 millones de euros y aportando el 16% del PIB de la Comunitat, tres puntos por encima de la media nacional.

Ante estas previsiones optimistas, el 'Investor Day' ha puesto en valor la solidez de este destino como valor refugio para las inversiones a largo plazo. Así lo ha manifestado Fede Fuster, presidente de Hosbec en la inauguración, resaltando los más de 174 millones en inversión movilizados en 2025 en la provincia de Valencia, y los 300 millones a nivel regional.

Uno de los ejes principales de la jornada ha sido la transformación y evolución de los productos hoteleros. El mercado nacional e internacional confirma una clara orientación hacia la alta calidad, donde los activos de 4 y 5 estrellas acaparan ya el 65% de la inversión total.

El eje que ha analizado la estructura de capital y las alternativas de la optimización de la gestión de activos propios y de terceros, se ha iniciado con una mesa dedicada a los aspectos clave en la financiación de proyectos, en la que han participado el director de Sostenibilidad de Grupo Cajamar, Sergio Rodríguez, y el responsable de Análisis Hoteles y Turismo de Grupo Cajamar, Andrés Seijo, quienes han destacado que la sostenibilidad se está consolidando como una oportunidad estratégica para el sector turístico, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también como una palanca de financiación y de creación de valor a largo plazo.

Así las cosas, el diálogo entre Iker Llano, Director general de Intelier Hotels&Suites y Jorge Rosillo, de Rosillo Rein, para analizar la transformación de activos y las tendencias del mercado que dan más valor, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de fórmulas alternativas como el flexliving, y otras fórmulas de elevada rentabilidad, pero que sigan posicionando el producto hotelero en los máximos de excelencia y calidad de servicio.

Sobre todo este tema ha sido en el último eje y la mesa moderada por el presidente de HOSBEC, junto con Jesús Rodriguez de Branded Residences Monitor, Jairo González de Petit Palace y Fernando Garijo, CEO de Alannia Resorts, la que ha analizado los pros y contras de modelos como el Branded Residences, los hoteles boutique, y los resorts dentro del concepto Glamping" haciendo balanza entre rentabilidad, regulación e hibridación de productos que todavía para el sector suponen retos a superar ante escenarios regulatorios y de desarrollos urbanísticos.