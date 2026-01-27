El Consell destaca que la Comunitat Valenciana logra su mejor cifra de empleo de la historia

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, en la presentación del primer 'Barómetro de Bienestar Laboral de la Comunitat Valenciana' - GVA

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha celebrado este martes, tras la publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa, que la Comunitat Valenciana ha obtenido "la mayor cifra de empleo de toda su historia desde que existen registros" y el nivel de paro "más bajo de los últimos 18 años".

Así lo ha destacado durante la apertura de la presentación de los resultados del primer 'Barómetro de Bienestar Laboral de la Comunitat Valenciana' realizado por la CEV, junto al presidente de la confederación, Vicente Lafuente.

El paro ha bajado en 47.100 personas en 2025 en la Comunitat hasta los 286.500 al cierre del cuarto trimestre, un 14,1% menos que el año anterior, según los datos de la EPA publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 39.100 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 10,39%.

El empleo en la Comunitat Valenciana ha alcanzado las 2.470.500 personas ocupadas, "la más alta desde que se tienen datos" y se encuentra, por tanto, en "uno de los mejores momentos laborales de nuestra historia reciente", ha destacado Camarero en el acto.

Asimismo, ha incidido en que, en términos interanuales, la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con mayor descenso del desempleo, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.

Camarero ha destacado que ña tasa de paro se sitúa en el 10,4 %, el nivel más bajo de los últimos 18 años, y ha resaltado la evolución de la provincia de Castellón, donde la tasa desciende hasta el 9,7%, situándose por "por primera vez" por debajo del umbral del 10%.

Camarero ha remarcado que el "crecimiento del empleo no es coyuntural, no es frágil, es sostenido y tiene una base estructural", mientras que además crece en sectores "donde la Generalitat está mirando de forma especial: las mujeres y los jóvenes".

EMPLEO FEMENINO Y JUVENIL

La vicepresidenta ha resaltado que hay 13.300 mujeres ocupadas más. Al hilo del estudio presentado sobre el bienestar laboral, Camarero ha lamentado "la integracion incompleta de la perspectiva de género cuando mujeres y jóvenes representan mayor vulnerabilidad ante el absentismo", vinculada a "dobles jornadas", la precariedad o mayor exposición al acoso.

La vicepresidenta ha hecho hincapié también en el descenso del desempleo juvenil, que se reduce en 14.270 personas menores de 25 años, lo que supone una bajada del 20 % en este colectivo.

Por sectores, la vicepresidenta primera ha puesto en valor el crecimiento del empleo industrial, que aumenta este trimestre en 4.900 personas (+1,2 %), mientras que en el conjunto de España desciende un 1,2 %. Con ello, la industria alcanza las 418.500 personas ocupadas, la mayor cifra desde 2008. "La Comunitat Valenciana se sitúa así como la segunda comunidad autónoma donde más aumenta el empleo industrial, tanto en términos trimestrales como interanuales, solo por detrás de Andalucía", ha indicado.

CALIDAD DEL EMPLEO

Durante su intervención en la presentación del Observatorio, Camarero ha subrayado que los datos de la EPA "refuerzan la necesidad de avanzar no solo en cantidad de empleo, sino también en calidad, estabilidad y bienestar laboral".

Asimismo, ha hecho hincapié en que el estudio alerta de que el absentismo se ha convertido en un verdadero termómetro del malestar laboral, con una tendencia creciente vinculada al estrés, la ansiedad y la desmotivación, especialmente tras la pandemia.

Asimismo, ha destacado que el Barómetro evidencia déficits en la evaluación y el seguimiento de los riesgos psicosociales, ya que muchas empresas realizan evaluaciones esporádicas o meramente formales, lo que limita la detección temprana de problemas y su corrección efectiva.

Frente a todo ello, Susana Camarero ha subrayado que desde la Generalitat se está impulsando la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2025-2029 y se está trabajando el bienestar laboral a través del diálogo social, con colaboración público-privada y reforzando el papel del Invassat.

Finalmente, la vicepresidenta primera ha señalado que "no puede haber empleo sostenible sin bienestar laboral" y ha afirmado que los buenos datos de la EPA deben servir para consolidar un modelo de crecimiento basado en la prevención, la salud laboral y la cohesión social.