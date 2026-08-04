El Consell destaca que "la cuenta general arroja una mejora de 1.800 millones en el resultado" y reclama la financiación

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha destacado que la Cuenta General de la Generalitat correspondiente a 2025 "arroja una mejora de 1.800 millones en el resultado económico, de -4.500 millones a -2.600 millones", y ha reclamado que "somos el territorio peor financiado de España" por lo que se requiere "urgentemente un nuevo sistema de financiación" y un fondo de nivelación transitorio.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por la interpretación a la Cuenta General publicada este lunes.

Barrachina ha subrayado que la Comunitat Valenciana necesita un nuevo sistema de financiación que "no se comenzará a debatir al menos hasta septiembre", y mientras no se apruebe, un fondo de nivelación, "que es lo que venía pidiendo el ministro" de Hacienda y exconseller del ramo, Arcadi España.

"Hace tres años recibimos la comunidad autónoma con mayor deuda nacional per cápita, por encima incluso de Cataluña. Ese fue un mérito de los últimos años de (el expresidente de la Generalitat del PSPV) Ximo Puig. Esa situación de endeudamiento máximo no se puede ver paliada con una financiación insuficiente", ha expuesto.

El portavoz ha defendido que el Consell, a lo largo de la legislatura, ha rebajado "sustancialmente" el déficit y ha pasado a "ingresar más, habiendo bajado en más de 400 millones de euros los impuestos a los valencianos", en gravámenes como el IRPF y el ITP.

"Hemos salido del infierno fiscal, socialista y nacionalista y mejorado nuestras cuentas a la vez que hemos elevado el gasto público, sanitario y educativo hasta límites desconocidos en la comunidad valenciana. Por tanto, estamos muy orgullosos de nuestra gestión y, sin embargo, seguimos reclamando con intensidad ese nuevo modelo de financiación", ha indicado el también conseller de Agricultura.

"NINGUNA AYUDA DEL GOBIERNO" ANTE LA DANA

A preguntas sobre los 75.000 millones de euros en gastos comprometidos, los 1.100 millones de euros en intereses de deuda, el patrimonio neto negativo de 56.000 millones y el último informe de la AIReF que pide más concreción en el plan económico financiero de la Generalitat, entre otras cuestiones, Barrachina ha subrayado que el ejercicio 2025 estuvo marcado por los gastos derivados de la dana.

"Hemos sido la única administración pública en la Comunitat Valenciana que no ha tenido ninguna ayuda del Gobierno de España, a pesar de la famosa frase de 'si quieren ayuda, que la pidan'. La pedimos y se nos ha negado con reiteración. Por tanto, todas las actuaciones que hicimos con cargo a la dana son préstamos", ha lamentado.

Barrachina ha defendido que, a pesar de ello, "nuestra recaudación en 2025 creció un 5 %" y ha puesto el foco en que, "si nos pagasen lo mismo que al resto de españoles, el 80 % de la deuda desaparecería". El portavoz ha subrayado que todo esto debe "tenerse en cuenta a la hora de la condonación de la deuda".

En ese sentido, ha señalado que él es "optimista por dos motivos": "La creación de empleo y la aspiración a que haya un Gobierno que reconozca la igualdad de todos los españoles a efectos de financiación".

Así, el portavoz ha trasladado la "confianza en la potencialidad económica" de la Comunitat Valenciana, que lidera la creación de empleo con 82.000 nuevos puestos de trabajo según la última Encuesta de Población Activa, ha argumentado Barrachina. "Solo así se justifica que, habiendo bajado los impuestos aumentemos la recaudación con intensidad", ha indicado.