El Consell dice que el FLA ha llegado "sin retraso" y aunque supone una "estafa" es necesario hasta cambiar el modelo

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha asegurado que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha llegado este año a la Comunitat "sin ningún retraso y mucho más pronto", el pasado 13 de abril, y "el día 16 se empezó a pagar", aunque ha reconocido que para el Gobierno valenciano supone una "estafa" pero es un instrumento necesario hasta el cambio del modelo de financiación autonómica.

Por ello, el conseller ha agradecido que los candidatos a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hicieran alusión a la infrafinanciación valenciana en el segundo debate electoral de este martes, mientras "(Pablo) Casado -PP- y (Albert) Rivera -Ciudadanos- se olvidaron".

Así lo ha afirmado este miércoles en la última diputación permanente de Les Corts antes del 28A, una comparecencia que el PP había exigido al 'president' y candidato socialista, Ximo Puig, para explicar el "retraso" en la recepción de los fondos del FLA y el plan de ajuste presentado al Gobierno, así como las gestiones para garantizar el gasto público y las consecuencias financieras de este "bloqueo".

Soler ha comparecido en nombre del Consell y ha insistido en que el FLA ha llegado "mucho más pronto que otros años", ya que en 2018 se activó el 7 de mayo; en 2017 el 22 del mismo mes y en 2016 el 6 de junio, por lo que no ve "el retraso por ningún lado". Ha subrayado que "no es casual, sino gracias al esfuerzo del Botànic y el compromiso de la ministra -de Hacienda, Mª Jesús Montero- de paliar temporalmente la situación de infrafinanciación hasta el cambio de modelo". "Montero no es (Cristóbal) Montoro -exministro del PP-", ha reiterado.

Ha hecho hincapié en el "esfuerzo increíble" del Consell para lograr el abono de servicios y pagos urgentes que el anterior ejecutivo "había abandonado" --en concreto, "el 99% de los 750 millones al pago de servicios fundamentales"-- y ha defendido que la Generalitat ha "racionalizado la asignación de fondos para acabar con los proyectos monstruosos y el desvío de fondos públicos por culpa de la corrupción".

También ha destacado que el plan de ajuste se ha llevado a cabo "con absoluta normalidad" y ha explicado que es habitual que la ley de estabilidad presupuestaria comporte una serie de actuaciones de tipo contable para activar el FLA, "como los otros años".

De la misma forma, ha negado un "bloqueo", más allá de la infrafinanciación crónica y las consecuentes "tensiones de caja", o que el fondo suponga "ningún recorte o efecto negativo para los valencianos". Ha resaltado que el periodo de pago a proveedores (PMP) era de 99 días en 2015 y ahora está en 54, así como que el gasto público ha aumentado un 2,8% en la región estos cuatro años, tres décimas más que la media, y se ha "racionalizado": "La Comunitat no tiene un problema de gasto; somos moderados, un gobierno de moderados".

En cualquier caso, el titular de Hacienda ha remarcado que "satisfacción ninguna", pues "el FLA evidencia la insuficiencia de recursos y un sistema caducado desde 2014" y ha agradecido el "compromiso" de Sánchez por reformarlo en la próxima legislatura. Ha criticado, por contra, el rechazo del PP y Cs a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, con "1.400 millones para los valencianos".

"Nos gustaría no tener que necesitar el FLA, gobierne quien gobierne", ha reivindicado, y ha confiado en que si sigue el PSOE en el Gobierno se aprueben las cuentas a principios del otoño que permiten "aligerar esta situación".

En este contexto, Soler ha reconocido a las críticas del resto de partidos que el FLA supone "una estafa" y que lo necesario sería cambiar la ley presupuestaria para que esté calendarizado y no recibir prestados fondos que corresponden a la Comunitat. Y ha garantizado que, como el PSOE ha dicho "por activa y por pasiva", la primera exigencia que hará el "gobierno del Botànic 2" será la de un nuevo modelo de financiación.

Ha rechazado, eso sí, que el adelanto del FLA sea una medida electoralista. "Nos ha costado mucho quitarnos la etiqueta de malgastadores. No solo en Madrid, sino también en Bruselas, por culpa de los excesos del Consell anterior", ha manifestado, para recordar que el anterior gobierno del PP "se encargó de falsear los datos de déficit y deuda, una actuación condenada por el tribunal europeo con una multa que ha costado 19 millones, como si sobrara el dinero".

"GATITO SUMISO"

De la oposición, el 'popular' Rubén Ibáñez ha recriminado al conseller su tono de "mitin del PSOE" y que Puig solo haya comparecido "dos veces en toda la legislatura" ante las 23 peticiones del PP. También ha asegurado que el Consell se ha "saltado la regla de gasto a la torera" y ha criticado el "trilerismo" en las cifras del pago a proveedores.

Aunque ha reconocido el "cambio de actitud" en la defensa de la financiación, ha vuelto a denunciar la postura "de la reivindicación a la sumisión" desde la llegada de Sánchez al Gobierno. "Cuando se hablaba del FLA, Soler decía que era una gran estafa. ¿Hoy lo han oído? Es un gatito sumiso", ha enfatizado, y ha sentenciado que "cuando un socialista está satisfecho la Comunitat se puede echar a temblar".

Por parte de Cs, Juan Córdoba ha defendido que el FLA continúa porque "ni PP ni PSOE han sido capaces de abordar una ley de financiación autonómica", lo que supone que "los valencianos tengan que hipotecar su presupuesto a estos fondos". Ha recordado que, a cambio, la Comunitat tiene que pagar "un interés elevado, de 1.500 millones del presupuesto" y ha criticado que "el bipartidismo continúe utilizándolo como arma electoral".

COMPROMÍS: "NOS TOMAN EL PELO"

Y por la otra parte del Botànic, Mireia Mollà (Compromís), ha coincidido con la oposición en la "sensación de uso electoralista" del FLA --"dicen que Montero no es Montoro, y con eso nos toman el pelo"-- y ha instado a Soler a que tenga "sentido de responsabilidad como conseller de Hacienda y no como afiliado del PSOE".

Ha recordado la petición de la Junta Electoral de la Comunitat de que la Generalitat eliminara información referida al fondo en su web y ha deslizado que "cualquiera diría que el adelanto electoral ha adelantado el FLA".

De cara al futuro, ha prometido que la coalición exigirá que el plan de ajuste pase por el pleno del Consell, algo que de lo contrario ve como una "anomalía": "Todos tenemos que ver con nuestros ojos los planes que se llevan a Madrid". Y en clave nacional, se ha preguntado "qué más dijo Sánchez" sobre la Comunitat en el debate y ha asegurado que "la izquierda se ve capaz de parar a la derecha bárbara que va ganando en ese trío".

De Podem, Fabiola Meco ha lamentado que el FLA pone de relieve "un chantaje económico y una esclavitud, un arma de doble filo y un mecanismo envenenado que no merece la ciudadanía" ante el que "el PSOE debería rebelarse". "El autogobierno necesita recursos libres de cargas, lo demás son cuentos, en campaña y fuera de ella", ha zanjado, con el objetivo de estar "en posición de decidir" tras el 28A.