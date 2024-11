El Consell estará "muy vigilante" para que no haya "sorpresas ni letra pequeña" en las ayudas del Gobierno

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha advertido que la Generalitat estará "muy vigilante" para que el Gobierno cumpla las condiciones de las ayudas que ha prometido para los afectados por la DANA "y no haya sorpresas ocultas ni letra pequeña".

Así lo ha trasladado después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, haya anunciado que pymes y autónomos afectados por la DANA podrán pedir desde este martes las ayudas correspondientes "que se pagarán en diciembre; es decir, con una rapidez máxima".

Merino ha defendido que las pymes y autónomos damnificados "necesitan que lleguen de manera urgente la ayudas", por lo que ha garantizado que en el Consell estarán "muy vigilantes y atentos a que el Gobierno cumpla los plazos de pago que ha prometido, que ahora dice que será a partir de diciembre": "Esperamos que se cumplan las condiciones y no haya sorpresas ocultas ni letra pequeña".

"No nos tenemos que remontar demasiado para encontrar grandes anuncios del Gobierno que en realidad no suponen ninguna ventaja para los afectados --ha apuntado--. Lo vimos con el reciente lanzamiento de los avales del ICO, una medida que lejos de suponer una ayuda no hace sino aumentar la deuda de los afectados, que tendrán que devolverlos cuando reciban las ayudas y pagar los correspondientes intereses".

Por tanto, Merino ha afirmado que "desgraciadamente, las medidas del Gobierno se quedan muy cortas para compensar el daño causado por la riada" en la provincia de Valencia.

Además, ha garantizado que el Consell es consciente de la urgencia de los profesionales afectados, "que necesitan volver a poner sus negocios en marcha cuanto antes". Por eso continuarán "exigiendo medidas que no han sido atendidas, como un plan renove de apoyo al sector de la automoción con ayudas de hasta 14.000 euros por vehículo".

La Generalitat aprobará "de manera inminente" un nuevo decreto-ley de ayudas a los autónomos afectados por la riada, con prestaciones que irán de 5.000 a 50.000 euros en función del número de trabajadores que tenga la empresa.

En total, el Consell destinará 50 millones de euros en ayudas directas, 25 para industria y 25 para hostelería, comercio y servicios. El único requisito es tener un centro productivo dañados por la DANA.