El Consell exige al Gobierno cumplir su "obligación constitucional" con PGE y "los fondos que requieren los valencianos"

VALÈNCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha reclamado este viernes al Gobierno central que "cumpla con sus obligaciones constitucionales, entre ellas un nuevo presupuesto que debiera contemplar las actualizaciones de los fondos que requieren los valencianos".

Así lo ha señalado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que señaló que su objetivo es presentar el nuevo modelo de financiación, que tiene "muy avanzado", y los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Respecto al nuevo modelo de financiación, Barrachina ha señalado que le "gustaría que por una sola vez coincidiese lo que dice el Gobierno con lo que hace". Así, ha subrayado que es "un modelo que ya está caducado", que "viene de la etapa de Rodríguez Zapatero" y que "genera una infrafinanciación".

Así, ha recordado que el nuevo sistema de financiación fue una de las reclamaciones trasladadas por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión de la semana pasada.

Barrachina también ha reivindicado el fondo de nivelación, "que es lo que piden todas las entidades científicas y técnicas, mientras entra en vigor ese nuevo modelo de financiación un fondo de nivelación", y que Fedea estima en 1.700 millones de euros anuales, ha expuesto.

"Eso no es que sea urgente, es que es urgente hace algunos años. Y, por tanto, además de las palabras, lo que nos gustaría es ver el resultado plasmado", ha subrayado.

PRESUPUESTOS

Asimismo, Barrachina ha indicado que "lo del presupuesto y el PSOE es desconcertante" y ha reprochado que, tras la dana, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, anunciase que apoyaría la aprobación de las cuentas de la Generalitat pero su apoyo "ni vino ni vendrá".

"Y ahora van a tener un presupuesto nacional. Es obligación constitucional presentar un presupuesto y vamos para tres años con el presupuesto prorrogado", ha reprochado, antes de aseverar que se trata de un "Gobierno inviable".

"Por tanto, lo que le deseamos es que, todo el tiempo que vaya a aguantar en el Gobierno, lo haga cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, entre ellas con un nuevo presupuesto que debiera contemplar las actualizaciones de los fondos que requieren los valencianos", ha zanjado.