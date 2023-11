El Consell formaliza el cese como vocal de Valenciaport de Piñero, que presentó su dimisión en septiembre

Merino dice que se ha "precipitado" por posible incompatibilidad en el cobro de dietas y la eurodiputada recuerda que dimitió dos meses antes

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha formalizado este martes la separación como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, que presentó su dimisión el pasado 25 de septiembre.

Así lo ha dado a conocer la portavoz del Consell, Ruth Merino, quien ha enmarcado la tramitación del cese en la investigación abierta por un posible cobro irregular de dietas por parte de la parlamentaria socialista. Sin embargo, Piñero ha recordado que presentó la dimisión dos meses antes de que trascendiera esta información y se "pusiera en duda la compatibilidad", además de subrayar que no ha asistido a ningún consejo desde el 25 de septiembre.

En rueda de prensa tras el pleno del Consell, Merino ha explicado que "estaba previsto hacer cambios en el consejo de administración del Puerto, pero estos acontecimientos --la investigación por posible incompatibilidad-- han precipitado un poco la decisión porque consideramos que son lo suficientemente graves como para apartar a Inmaculada Rodríguez-Piñero cuanto antes". "Y la Conselleria de Medio Ambiente ha considerado que el momento era ahora", ha expuesto.

Además, la portavoz del Consell ha indicado que el resto de nuevos miembros del consejo de administración de Valenciaport se designarán "en breve".

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, que ordenó abrir una investigación por presuntas incompatibilidades, explican a Europa Press que "Rodríguez Piñero dimitió, pero ahora es cuando tiene efectos formales". Y eso ha hecho hoy el pleno al tener conocimiento de la incompatibilidad, ya que, de lo contrario, se habría tramitado al mismo tiempo que el resto de vocales, que hay que renovar o ratificar, señalan las mismas fuentes.

CARTA

Por su parte, Piñero ha recalcado en redes sociales que el Consell no la "aparta de nada". "Como mucho habrán aceptado mi dimisión que presenté a la consellera Pradas hace DOS meses. Mi dimisión es del 25 de septiembre. No he asistido a ningún Consejo desde ese día, casi dos meses antes de que se pusiera en cuestión mi compatibilidad", ha enfatizado en un mensaje en el que adjunta su carta de dimisión dirigida a la consellera Salomé Pradas.

Según publicó la semana pasada 'El Mundo', la Abogacía de la Generalitat concluyó en un informe, con fecha del 15 de noviembre, que la condición de eurodiputada de Inmaculada Rodríguez-Piñero resultaría incompatible con el cargo de vocal del Consell en el consejo de administración del Puerto, una responsabilidad que ocupó desde 2015, nombrada por el anterior gobierno autonómico de Ximo Puig, y hasta el pasado septiembre. Durante este periodo cobró 40.000 euros brutos.

La eurodiputada socialista lamentó "profundamente" esta situación, que aseguró que era "absolutamente desconocida" para ella y que contradice su "comportamiento intachable demostrado a lo largo de cuarenta años de servicio público", al tiempo que afirmó que "sin lugar a dudas" atenderá "cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa".