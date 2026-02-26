El Consell garantiza la compatibilidad entre los parques metropolitanos inundables y las obras hidráulicas del Gobierno

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en tercer lugar en la presentación sobre las bases del proyecto de parques inundables desarrollada en colaboración con la UPV - GVA

La Generalitat impulsará el sistema de parques metropolitanos en la comarca valenciana de l'Horta Sud, que fue arrasada en la dana del 29 de octubre de 2024, como una infraestructura verde estratégica que complementará las obras hidráulicas estructurales competencia del Gobierno, con el objetivo de "evitar duplicidades y garantizar que las inversiones sumen y refuercen" la protección del territorio frente a futuras inundaciones.

Así lo ha manifestado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en la presentación sobre las bases del proyecto de parques inundables desarrollada en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV). Al acto han asistido el comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida; el coordinador de la red de parques inundables, Vicente Dómine; el rector de la UPV, José Capilla, y el profesor Eduardo Rojas.

Mus ha explicado que se trata de una herramienta estratégica para la gestión del territorio que nace con un triple objetivo: "ayudar a mitigar los efectos de futuras riadas, reducir el riesgo al que están expuestos los municipios y ofrecer un apoyo complementario a las obras estructurales imprescindibles para hacer frente a fenómenos que, por desgracia, se repetirán".

Este proyecto está respaldado por el conocimiento técnico y científico, con el apoyo de la UPV, del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y de especialistas en hidrología, ordenación del territorio y paisaje. "No estamos ante una solución improvisada. Estamos ante una propuesta avalada por el conocimiento técnico y científico, construida con una visión integral del territorio metropolitano", ha recalcado el conseller.

El plan es fruto de un proceso de concertación con los ayuntamientos de los municipios donde se ubican los sectores del sistema, así como con colegios profesionales, sectores productivos y expertos en planificación territorial. "Hemos escuchado propuestas, objeciones, matices y mejoras --ha expuesto Mus--. El objetivo es construir un proyecto compartido, riguroso y realista, que funcione como infraestructura de mitigación frente a futuras riadas y no como una mera actuación paisajística".

1.500 HECTÁREAS

El sistema de parques metropolitanos prevé aproximadamente 1.500 hectáreas en l'Horta Sud y se concibe como una actuación estructural a medio y largo plazo. Estos espacios están diseñados para "asumir temporalmente el agua en episodios extremos, reducir la velocidad de escorrentía, favorecer la laminación y minimizar daños aguas abajo.

El proyecto apuesta por parques inundables que permitan la coexistencia de usos agrarios y forestales, soluciones basadas en la naturaleza que refuercen la resiliencia territorial y fórmulas de gestión del suelo acordadas siempre que sea posible.

Fruto del diálogo con los municipios, la propuesta inicial ha evolucionado con la ampliación o redefinición de sectores para hacerlos coherentes con el planeamiento urbanístico vigente, la incorporación de actuaciones de renaturalización de cauces, el incremento de láminas de agua y la mejora de la conectividad peatonal y ciclista, adaptándose a las necesidades específicas de cada término municipal.