El Consell garantiza que Mazón acudirá a la comisión de la dana en el Congreso y no valora el plan de PSOE y Sumar

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una imagen de archivo llegando al Congreso - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha rechazado entrar a valorar el plan de trabajo acordado por PSOE y Sumar para la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, al tiempo que ha reiterado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "acudirá a las comisiones de investigación donde sea llamado y, por tanto, ahí estará".

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, después de que los partidos que sustentan al Gobierno hayan acordado un plan de trabajo que confían en que permita activar la comisión de investigación sobre la dana en la Cámara Baja. Un programa que pospone la presencia del presidente Pedro Sánchez hasta el final de las comparecencias a mediados de 2026.

El plan contempla iniciar la comisión con representantes de las víctimas de la dana, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos el pasado 29 de octubre. La intención de PSOE y Sumar es continuar analizando la "negligente" gestión de la Generalitat, cuando será el turno de llamar a Mazón y a varios de sus consellers, como la extitular de Interior Salomé Pradas, y a los "técnicos" implicados.

Preguntada por este acuerdo, la también consellera de Servicios Sociales ha indicado que el Consell no entra a valorar ni la organización del Congreso de los Diputados ni las comisiones de investigación por "respeto" al poder legislativo.

"El presidente ha dicho siempre que acudirá a las comisiones de investigación donde sea llamado y, por tanto, ahí estará. No tengo nada más que decir", ha zanjado respecto a si Mazón aceptará comparecer.