El Consell insiste en que revisará expedientes de VPP de Alicante y no entra en devoluciones o en la dimisión de Barcala

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha insistido en que la Generalitat revisará "todos" los 140 expedientes de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus en Playa de San Juan, fruto de la polémica en las últimas semanas por la adjudicación de algunos de estos pisos a cargos del Ayuntamiento de Alicante. Además, ha descartado valorar la posibilidad de que se devuelvan las viviendas adjudicadas irregularmente o de que deba dimitir el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

"Se van a revisar todos los expedientes, los 140, con la certeza de que hemos reforzado la seguridad. A partir de ahora no existirá ningún funcionario promovido por PSOE y Compromís o por otro partido que decida en solitario los visados de las viviendas, ya que por encima de ese funcionario habrá un comité que velará por que los visados sean correctos y por que todo el mundo cumpla. Y llegaremos hasta donde la legislación nos permita".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, que gobierna el PP en solitario al igual que el ejecutivo del Ayuntamiento de Alicante. La polémica surgió al conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo en Alicante, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los beneficiarios de estas VPP. Posteriormente, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria al trascender que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.

En este contexto, Barrachina ha explicado que la Generalitat desconoce por el momento el número exacto de viviendas de esta promoción adjudicadas irregularmente, pero ha garantizado que "la supervisión y la vigilancia será sobre los 140 expedientes". Según ha defendido, el Consell trasladó la información a Fiscalía "desde el primer día" y será "especialmente beligerante" para evitar este tipo de situaciones que "nos abochornan a todos".

Preguntado por si se deberían devolver las VPP adjudicadas irregularmente o por si debería dimitir Barcala, ha negado que el Consell haya hablado de ambas posibilidades y ha reiterado que llegarán "al máximo" de lo que permita la normativa

Cuestionado por qué cree que dimitió la concejala de Urbanismo, ha emplazado a preguntar a ella los motivos y ha remarcado que "por lo que se ha comprobado, su acceso a la vivienda se produjo antes de que fuera concejala", con lo que según él "no estaba incumpliendo nada". "Es su decisión, imagino que para no estar en el centro de ninguna polémica", ha abundado.

*"REGLAS DEL JUEGO" DEL BOTÀNIC

El portavoz ha indicado de nuevo que esta promoción fue iniciada por una cooperativa privada en 2018, durante el anterior gobierno del Botànic, "con reglas del juego aprobadas por socialistas y nacionalistas y con un único caso detectado a día de hoy por no haberse inhibido: un funcionario promovido por socialistas y nacionalistas", que fue suspendido de empleo y sueldo tras tener conocimiento que es cónyuge de una de las solicitantes de VPP.

"Lo que sí ha cambiado es la forma de actuar: ahora se ha enviado a Fiscalía, cosa que no sucedía en los casos que afectaron a PSOE y Compromís", ha recalcado, y ha aprovechado para criticar que las valencianas Rebeca Torró y Pilar Bernabé [secretarias de Organización e Igualdad del PSOE] "no han encontrado el camino de Fiscalía" para denunciar los casos de acoso en las filas socialistas. Y ha enfatizado: "Nosotros sabemos dónde está la Fiscalía y en la Fiscalía desde el primer día obran todos los datos".

Por otro lado, el también conseller de Agricultura ha criticado que el Botànic construyera "cero viviendas públicas" frente a "las 4.4000 en distintas fases de ejecución" del anterior Consell. "Quienes ahora se preocupan por la vivienda pública podrían haber mostrado algún deseo al margen de la vicepresidencia exclusiva", ha añadido en alusión a la Vicepresidencia segunda durante la primera legislatura del Botànic.