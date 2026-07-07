El Consell lamenta que la Comunitat asuma la cuarta parte de la supresón de refuerzos y sea la autonomía "más afectada"

Archivo - La consellera de Justicia, Nuria Martínez, comparece en Les Corts, en imagen de archivo. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, se ha sumado a la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Ministerio de Justicia para que "reconsidere su negativa" a reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo, y ha criticado que la Comunitat Valenciana asuma una cuarta parte de la supresión de refuerzos judiciales, al perder 18 de los 72 refuerzos suprimidos para el conjunto nacional.

De este manera se ha expresado la responsable de Justicia de la Comunitat Valenciana, en un comunicado, después de que la Comisión Permanente del CGPJ haya acordado solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que convoque de manera "urgente" la Comisión Mixta "para abordar la decisión de este departamento de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales".

Tal y como informa el órgano de gobierno de los jueces, alrededor de 5.520 expedientes quedarán suspendidos en la Comunitat Valenciana, ha incidido la consellera, quien ha lamentado que "hoy sabemos que la Comunitat Valenciana será una de las autonomías más afectadas por la supresión de plazas judiciales de refuerzo que va a efectuar el Ministerio de Justicia".

"Nos encontramos ante un nuevo agravio del Gobierno de --Pedro-- Sánchez a nuestra autonomía. No podemos consentir que la Comunitat Valenciana asuma una cuarta parte de la supresión de refuerzos judiciales, al perder 18 de los 72 refuerzos suprimidos para el conjunto nacional, por eso le envié una carta la semana pasada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que le solicitaba que prorrogara los refuerzos judiciales", ha criticado.

Por ello, la titular de Justicia ha resaltado que con esta decisión, el Ejecutivo central "demuestra una falta sin límites de sensibilidad social, porque muchos de los refuerzos suprimidos están especializados en cláusulas abusivas, una causa con muchos afectados".

Nuria Martínez ha indicado que esta decisión supondrá un "importante perjuicio" para el funcionamiento de la administración de Justicia y para los ciudadanos, al afectar a órganos que soportan una "elevada carga de trabajo" y son "fundamentales para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz".

"Hay que dejar claro que la continuidad de estos refuerzos, además de beneficiar a jueces y funcionarios, supone una garantía para los ciudadanos, que tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus procedimientos no se demoren en exceso", ha explicado.

La consellera asimismo ha recalcado que la mayoría de los refuerzos, cuya prórroga ha sido denegada por el Gobierno, contaban con informe "favorable" de la Inspección del CGPJ, "lo que indica que técnicamente se consideran necesarios para garantizar el normal funcionamiento de los órganos afectados".

"En la Generalitat estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para revertir la sobrecarga de trabajo que se da en los órganos judiciales, pero apelamos al compromiso del Gobierno para que también, al igual que hace este Consell, trabaje para dotar con los recursos necesarios a los juzgados", ha concluido.