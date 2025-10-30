Consell de l'Audiovisual investiga si hubo "mala praxis" de À Punt por falta de cobertura de la marcha contra Mazón

Imagen panorámica de cientos de personas con pancartas pidiendo la dimisión del 'president' Carlos Mazón el pasado 25 de octubre - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) ha abierto una investigación por "aparente mala praxis" de À Punt ante "falta de cobertura" de la manifestación celebrada en València el sábado 25 de octubre contra la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la semana en la que se ha cumplido el aniversario de la riada.

La radiotelevisión pública valenciana retransmitió 'Corregudes mítiques', con una corrida de toros de 1997, pero no hizo conexiones en directo de la manifestación, de la que informó en el informativo de las 21.00 horas.

El CACV ha acordado este jueves requerir a la dirección de À Punt "información exhaustiva" sobre la cobertura llevada a cabo, al considerar que podría haber incumplido su "misión específica de servicio público esencial", así como la obligación de "garantizar a la ciudadanía el acceso a una información de proximidad y veraz", como establece la Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Según explica en un comunicado la autoridad audiovisual independiente, esta norma obliga a À Punt a "actuar con criterios de respeto y defensa del ordenamiento constitucional y estatutario", entre los que se incluye el derecho de la ciudadanía a recibir información y la garantía de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos significativos, recogidos en el artículo 20 de la Constitución.

El Consell de l'Audiovisual ha abierto esta investigación en el marco de sus competencias, establecidas en la Ley 10/2018 de creación del CACV, que le atribuye las funciones de "garantizar el cumplimiento de la misión de servicio público de los medios de comunicación públicos" (artículo 4.d) y de "defender los derechos de la ciudadanía establecidos en la legislación vigente" (artículo 4.g).

Además, el Reglamento de organización y funcionamiento del CACV reconoce la obligación del Consell de "velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios de comunicación de la Comunitat Valenciana", así como la de "advertir ante la observancia de malas prácticas en materia de contenidos y publicidad".

A partir de ahí, el Consell de l'Audiovisual expone que la manifestación del pasado sábado reunía "numerosos elementos para ser considerada un acontecimiento digno de una cobertura especial", en cumplimiento de la condición de servicio público esencial de la radiotelevisión valenciana: "las 229 personas que perdieron la vida arrastradas por el barro, la asistencia multitudinaria (estimada en más de 50.000 personas), el hecho de haber sido convocada por decenas de organizaciones del tejido asociativo valenciano, los miles de personas y centenares de servicios e infraestructuras afectados, la conmoción ocasionada al pueblo valenciano y la significación simbólica de celebrarse en el primer aniversario de la riada".

En cumplimiento del procedimiento iniciado, el CACV examinará "de manera rigurosa" la cobertura realizada, las denuncias recibidas y la información facilitada por À Punt, con el fin de emitir la advertencia o resolución que considere oportuna, dentro del marco de sus competencias regulatorias.

RÉCORD DE QUEJAS

"La falta de cobertura de este acontecimiento, que sí fue retransmitido en directo por otros medios valencianos, así como por numerosas televisiones nacionales e internacionales, entre ellas la BBC", constituye el asunto que más denuncias ha generado desde la creación del CACV", destaca.

Existe un canal directo para denunciar malas prácticas o incumplimientos legales en el sector audiovisual a través de la web del CACV y de su Oficina de Defensa de la Audiencia (https://cdacv.es/es/oficina-de-la-audiencia/).